中客縮水日觀光仍熱絡! 無意向北京讓步 高市早苗不收回「台灣有事」

日本內閣總理大臣高市早苗言論不斷和中國衝突，中國旅日遊客大幅下降，日本旅遊業影響去不如中國所想。 圖：翻攝自高市早苗的X

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗拋出「台灣有事」說，引發中共不滿，以經濟手段報復，敦促中國公民避免前往日本，試圖用旅遊業向東京施壓。但半個月過去，中國遊客雖然在日本景點明顯減少，其他國家旅客卻持續增加，日本觀光產業靠著分散客源，巧妙迴避了所謂的「中國風險」，業界普遍表示並無危機感。

《大紀元》報導指出，中共在 11 月 14 日發布針對日本的旅遊限制令，部分地區已出現中國旅行團退訂情況，特別是中國客較多的關西地區。根據大阪觀光局資料，大阪府內約 20 家飯店，中國旅客在 12 月底前的訂房有 50～70 % 出現取消。不過，東京都內多數飯店業者則表示，「目前為止尚未受到太大影響」。

祭典主題體驗型旅宿，感受日本祭典的熱鬧氣氛。日本東京旅遊業表示，住房率未受中國遊客退訂影響。 圖：©OMATSURI BASE/提供

整體來看，旅遊業界反應相對冷靜，共通點是客源已拓展至歐美與東南亞等地，刻意降低單一市場風險，持續推動擺脫對中國遊客的依賴。日本政府觀光局資料顯示，今年 1～10 月訪日旅客達 3 554 萬 7 200 人，按國家／地區來看，中國以約 23 % 居首，但已低於 2019 年約 30 % 的占比。在今年 10 月，韓國、台灣、 美國等 13 個國家與地區創下歷年同月訪日人數新高。來自中東的旅客較去年同月成長 33.8 %，德國則成長 29.2 %。

據《產經新聞》報導，在東京淺草雷門前擔任人力車夫的岩崎櫂表示，以前約有 30 % 客人是中國人，現在幾乎「消失」。他說，自己改將重心放在歐美和東南亞客人身上，「營業額並沒有太大變化」。淺草知名蜜地瓜店「芋屋興伸」員工三橋由香利也表示，「以前大部分顧客都是中國人，但最近韓國和歐美遊客反而更多」，即便中國客減少，其他國家遊客與修學旅行學生仍讓店門口大排長龍。

「萬雷飯店」經理南隼則指出，「即使中國遊客取消預訂，也能很快填補空缺」。在中共呼籲暫緩赴日旅遊後，中國客確實明顯減少，但飯店主要客源本就來自美國與澳洲，因此他直言，對旅遊限制「沒有危機感」。淺草以外地區受到的影響也有限，東京帝國飯店表示，雖有少數宴會取消，但「和其他飯店相比影響不大」。經營東京椿山莊的藤田觀光則說，「目前尚未受到重大影響」，並指出在 Covid 疫情期間，中國旅客減少時，公司已擴大歐美與澳洲市場。

萬雷飯店經理表示，中國遊客的缺口很快便能被填補上。 圖：翻攝自萬雷網站

高市早苗是數十年來首位公開把台海危機與日本可能出兵連結起來的在任日本領導人。她在 11 月 7 日國會答詢時表示，若台海發生武力衝突，可被視為「威脅日本生存」的大事，為日本在台海衝突發生時行使集體自衛權、出兵干預提供法律依據。中共反應強烈，接連祭出報復措施，包括警告中國遊客不要前往日本、暫停恢復進口日本海產品的相關工作，以及停止審批新的日本電影等。

面對壓力，高市拒絕收回相關發言，強調日本政府的立場始終如一。她表示，「對於威脅日本生存的事態，政府將根據所有可獲得的信息，結合實際發生的具體情況，做出全面判斷」。日本國內似乎也無太多向中共讓步的意願。執政黨成員、前助理防衛大臣中山泰秀表示，如實談論安全現實並非挑釁，而是每個主權國家的權利。

