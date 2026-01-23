即時中心／黃于庭報導

為遂行統一目的，中國持續打壓台灣國際地位，也未曾放棄以言語、武力恫嚇，甚至單方面宣稱「懲戒台獨」，對我國立委、軍人發布通緝，兩岸觀光交流至今中斷多年。不過，中國文旅部近日公布「赴台灣地區旅遊合同（示範文本）」，當中規範保險、成團人數等事項，讓外界猜測旅遊限制是否將放寬。對此，觀光署表示，我方台旅會去（2025）年2月即聯繫中國海旅會，表達溝通意願和項目，惟中方迄今仍未回應。

觀光署說明，依據中國文旅部資料顯示，因應旅遊市場快速發展，原有合約示範文本難以適應市場需求，故全面修訂完善2013年至2014年間所發布的團體旅遊合約範本，其中包含團體境內旅遊、團體出境旅遊、來台旅遊、境內旅遊一日遊、境内旅遊組團社與地接社、研學旅遊等6種旅遊合約。

廣告 廣告

為確保兩岸旅遊交流健康有序，觀光署表示，政府前已表明應由觀光小兩會先就旅遊安全、品質、穩定性、公平性等事項進行溝通，以利政策順利執行。不過，我方台旅會去年2月聯繫中國海旅會，表達溝通的意願和項目，惟中方迄今仍未回應，「若中國有善意恢復兩岸旅遊，應可儘速回復我方邀請，透過小兩會進行觀光議題的協商」。

針對此議題，陸委會副主委兼發言人梁文傑昨日回應，其實該合約2014年就開始印發，每年都會印發1次，這次更新2026年版，「在我們看來，應該是個例行公事，並沒有什麼特殊意義」。至於恢復兩岸觀光，他則提到，希望中方能回覆我方信函，確保旅遊安全、品質、穩定性和公平性，兩岸交流能繼續維持、兩岸觀光重新開放。

而陸委會是否會把合約當做對方願意恢復中客來台的訊號？梁文傑表示，該合約上個版本是2024年，現在公布這版可能有細微調整，不過看起來還是屬於例行公事，「我們肯定對方對於觀光團來台，並沒有不想推動的意思」。不過他也認為，兩岸互動就是打乒乓球，「我們打回去不接球，也不把球打回來，這球就打不下去」。

原文出處：快新聞／中客脫序亂象再現？中國無預警公布「台灣旅遊範本」 觀光署回應了

更多民視新聞報導

蔡正元指胡振東是第五縱隊 資深媒體人痛批：顛倒黑白

拔電線杆又整平道路 苗博雅出招讓窄巷重獲新生

父親才剛過世！姊姊竟要求返還多年壓歲錢 他批「太心機」：先賺了好名聲

