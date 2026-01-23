中客退房超噁畫面曝！日本網友見1幕超不解

▲有日本網友分享中國旅客退房時，滿地垃圾的畫面，引發台日網友熱議。（示意圖／pixabay）

[NOWnews今日新聞] 近年來中國遊客在日本鬧事、惡搞的亂象頻傳，有日本飯店從業的網友發文，兩名打扮亮麗的中國女性退房時，房內滿地垃圾，場面相當噁心，引發熱議，許多人也不解中國人把房間弄髒，卻會在枕頭、馬桶坐墊上墊上毛巾、保鮮膜的行為。

日本網友akki_kiku在Threads上發文，貼出兩位可愛的中國女房客退房的場面，直呼「住在這種房間不覺得噁心嗎？」還透露一度為收取清潔費與她們僵持不下。

網友發布的照片可以看到，兩名中國女遊客退房時，房間地板上散落的大量垃圾，桌上還有吃完的泡麵、飲料垃圾，電器也被搬動位置；廁所的狀況更是噁心，洗手台和地板上滿是垃圾，毛巾隨地亂丟。雖然生活習慣極差，但枕頭上卻墊著毛巾，馬桶坐墊上也有薄膜。

台日網友紛紛留言：「拿薄膜貼馬桶便座來避免肌膚接觸這個行為幾乎就是中國人的標誌」、「中國人去韓國吧，別來日本」、「實在不理解為什麼他們不在乎廁所髒亂，卻要用保鮮膜蓋住馬桶坐墊」、「顯然中國人很流行在退房前把房間弄得一團糟，再發文說『我破壞了可惡的日本』」、「世界藤壺」，還有許多台灣網友分享自己在日本旅行時，退房前都會盡量整理乾淨的照片。

臉書粉專「小原惠文」也分享這篇貼文說，過去在民宿打工也發現過同樣的落差：房客對直接接觸身體的部品有著極度不信任感，看起來非常「愛乾淨」；但對於不影響自己身體衛生的「公共環境」，卻展現出驚人的破壞力。讓她不禁在想，這難道真的只是「國情不同」嗎？

小原惠文也直言，強烈懷疑這背後是否隱藏著一種「有錢就是大爺」的扭曲心態。因為這種髒亂程度，很難不讓人懷疑他們是故意的。因為付了錢，所以抱著「不想讓對方賺得太輕鬆」的惡意，透過製造極端的髒亂來展現一種支配他人的權力感。

小原惠文也分享，有日本網友說：「我也是做客房清潔的，中國來的客人幾乎都會在馬桶座上鋪墊紙。連棉被、枕頭上也鋪...真是一團謎。😥好像是為了預防感染之類」。

台灣網友也熱議：「熱水壺煮內褲消毒，真的是中國那邊常態、「煮內褲真的太噁爛了」、「中國公共空間的衛生非常不好，很常有新聞是因為上廁所被傳染某些疾病、國民衛生習慣和條件落差很大，掃除的精緻度還有對人的信任度沒有非常好」。

