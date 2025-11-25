中客遊港排2小時進壽司郎大啖手撕雞 網酸：是報復日本嗎

網友曝光，有疑似來自中國的4名年輕人不聽勸阻，依然故我在壽司郎吃外食。（Threads@hhhhoolly 授權提供）

中國遊客前往香港旅遊後出現不少亂象，如今帶外食到其他餐廳內享用的情況也在香港壽司郎上演！有網友直擊，有4名疑似來自中國的年輕人竟帶著手撕雞、麥當勞、手搖飲等食物到壽司郎，不僅無視副店長軟言勸阻，還將垃圾遺留在店內，該行為引發香港人怒火。

「排這麼辛苦，進來吃手撕雞和麥當勞？」1名香港網友22日晚間於Threads發文，直指目睹到4名年輕人進到壽司郎後，竟拿著在外面買來的手撕雞、麥當勞薯條與手搖飲料，非常自然地吃起來。該名網友說明，儘管4人有在店內點餐，但實際情況相當於「薯條配手撕雞送壽司」。

香港UG也在該篇貼文留言，「躺著也中槍」。（Threads@hhhhoolly 授權提供）

該名網友看不下去立即通知店員，副店長獲報後提醒不得帶外食到店內吃，4人一度收起食物，不過很快就故態復萌，無視店員的提醒再次吃起外食，目擊者還發現4人竟將外食的垃圾留在地上，讓他直呼「差點想跟店員說他們留下東西」，種種言論都看出對4人行為的不滿。

貼文曝光獲得不少人力挺，有人稱「今天不阻止，下次直接帶4碗螺絲粉進來吃怎麼辦」「他們都不懂得尊重人，也難怪從來沒有人會尊重他們」「這些真的是文化差異和自律性」「大陸文化…他們覺得無所謂…不知道是不是大陸獨有…」「究竟他們的文化為什麼可以這樣，在別人店裡吃外來東西」。

中國人在香港的脫序行徑，已經引發不少港人的不滿。（Threads@hhhhoolly 授權提供）

還有港人分享到BHC炸雞用餐也遇過類似的情形，只見隔壁桌不僅在外買了手搖飲、小吃到店內吃，一群人只點了一盤炸雞，誇張的是「吃到一半不夠後又下去買」。此外，對於有人感嘆這4名不守規矩的年輕人「太閒了」，原PO網友深有同感，直言「星期六4個人起碼得排隊2小時，太有耐心」。

也有人提及，中國政府呼籲國人近期避免前往日本一事，酸「渣人們（指中國人）懲罰日本的方法，就是去壽司郎吃麥當勞」「不去日本而已，他們覺得帶外來食物進去壽司店就是在抵制也不意外，這個國家的人甚麼都能做」「中國人總有辦法，令人討厭」「可能真的覺得這樣就是報復日本」。

