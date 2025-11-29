中客驟減「日飯店沒降價」？員工親揭「1打臉真相」！

國際中心／江姿儀報導



日本首相高市早苗上台後強力挺台，發表「台灣有事即日本有事」言論，導致中、日兩國關係緊張。中國反日情緒高漲，官方陸續祭出多項對日制裁措施，並呼籲公民「近期暫勿前往日本」。不少人憂心會對日本觀光造成影響，對此網紅「魚漿夫婦」昨（28日）在臉書分享X上的貼文，揭露日本實際現況。





中國遊客驟減「住宿沒降價」？日飯店員工秒打臉揭「實際現況」！

中國不滿日本首相高市早苗（左）「台灣有事」言論，呼籲民眾「暫時不要赴日旅遊」。（示意圖／翻攝自高市早苗X、Unsplash）

中國不滿日本首相高市早苗「台灣有事」言論，官方強烈反彈祭出施壓手段，還呼籲民眾「暫時不要赴日旅遊」。不少人發現日本當地中國遊客確實有減少的情況，但台人照常飛日本旅遊。昨（28日）「魚漿夫婦」在臉書粉專轉貼兩則貼文，首則在X上瀏覽次數高達730萬，內容為日本飯店業員工與客人通話內容，想要預約的旅客致電詢問客人減少是否有降價，不過飯店員工卻回「不，沒有這個打算」，旅客直接問「那個…某國人不來的問題還是存在吧？」，員工親曝訂房狀況「最近因為某國客人變少，預約反而增加了喔」。





第二則為日本九州大分縣燒肉餐廳的貼文，業者先是喊「來自中國的觀光客沒了。快撐不下去了。請救救我」，文末則公告「明天休息」，還曬照分享26日的真實情形，只見當天店裡接待了98組客人，總計227人，因此太累選擇休息一天。台灣網友見狀，留言「中國旅客變少＝可以好好玩嘛」、「趁現在快吸引外國遊客，難得清靜」、「日本也體驗到了沒有中客的美好」、「本來想說這時候去很聰明，怎能料到聰明人這麼多…」，甚至直言「再怎麼有錢、人數多、消費力強，素質太差，到哪都會不討喜的」。













