中客「50萬張赴日機票」遭取消！他揪小粉紅愛國「真相」

日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。根據統計，自15日起，中國各大航空公司已取消超過50萬張飛往日本的機票。對此，作家苦苓也在臉書分享與上海朋友的對話，揭露了「中國人『辣麼』（那麼）愛國的真相」。

日本首相高市早苗「台灣有事」發言惹怒中國，急呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」。









苦苓表示，小粉紅之所以這麼力挺中國的原因，就是「我們（台灣）自由」，苦笑「他們只是犯儍，又沒犯法」。





苦苓昨日（20）在臉書發文，分享與中國好友的對話，苦苓表示自己收到朋友來信，表示對方過兩天將搭機前往日本，卻在前天收到航空公司通知機票被強制取消，同時表示金額將會全額退款給他，但朋友不解的回覆：「可是我沒有要退票呀！」，只見航空公司冷冷回覆：「班機不飛了，不退也得退」。苦苓得知消息後大為驚嘆，質疑「原來三大國營航空的49萬張退票是這樣來的？」，朋友無奈回覆「不然咧，早知道就多花點錢訂日本的航空公司，他們根本沒有人退票」。此外苦苓的朋友也抱怨，「中國下令不准去日本就算了，現在連日本片也不准看，鬼滅之刃沒了、蠟筆小新也沒了，損失的是中國的片商和那一萬多家電影院，有懲罰到日本嗎？」，苦苓在一旁附和「中國人不去日本，損失的也是中國的航空公司呀！而且日本正在為觀光公害頭痛，希望能年減500萬個觀光客，中國可幫了大忙呢」。苦苓的朋友嘆氣定下結論，「反正共產黨生氣，我們就得被強迫生氣，不然就是不愛國」，接著好奇問苦苓：「你們台灣政府不會幹這種事吧？」，苦苓直呼「政府哪敢？台灣政府要是敢這樣，人民不上街示威、官員不被罵到臭頭才怪」。





中日關係緊張，多名中客反映航空公司竟自動取消赴日航班。





最後，苦苓的朋友回答「也是」，接著再問：「明明台灣這麼自由，為什麼網路上老有你們台灣人在說中國有多好又多好呢？都是儍逼嗎？」，苦苓苦笑回答，「呵呵，就是因為我們自由啊」，「他們只是犯儍，又沒犯法」。一番對話曝光後，掀起網友熱議，留言表示：「很開心之後去日本沒有一堆中客」、「是啊，瞭解中國的都知道，這種大面積退票的絕對不是人民個人的意志，是黨下達內部指示」、「不是犯傻，是犯Ｘ」、「中國人最愛懲罰中國人」、「不只傻還沒底線」。





