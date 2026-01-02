政治中心／綜合報導

去年底中國發動實彈軍演，引發美日歐盟譴責，美國國務院也發聲，敦促北京克制，停止對台軍事施壓，民進黨團也提案要院會通過對中國軍事譴責，但遭在野封殺，反而通過對卓揆與國安會祕書長吳釗燮譴責案，此外1.25兆國防特別預算依舊卡關，親藍名嘴認為有礙觀瞻，諷刺藍營就是笨，因為不會論述。

中國軍演才剛落幕，美國航母編隊出現在台海周遭的影片，就在網路瘋傳，美方不只實際挺台，國務院也發聲譴責。

中實彈軍演踩紅線 美國務院譴責：停止對台軍事施壓

美國國務院發聲譴責中國軍演。（圖／國務院官網）

國務院指出，中國對台灣及區域內其他國家的軍事行動與言辭，不必要地升高緊張情勢，敦促北京克制，停止對台軍事施壓，採取有意義對話，美方支持兩岸和平穩定，反對任何單方面以武力，或脅迫等方式改變現狀行為，外交部回應，美國聲明再次展現理念相近國家明確表達，對台海和平穩定的支持立場，部長林佳龍表示誠摯感謝，美方發聲，民進黨立院黨團也有動作。

總預算與國防特別預算卡關，朝野持續對立。（圖／民視新聞）陳培瑜漏夜在議場前排隊，希望院會通過對中國軍演的譴責，但相關提案再遭藍白否決，反而通過卓揆與國安會祕書長吳釗燮的譴責案，讓綠營無法接受。

民進黨立院黨團：「譴責中國軍演，不擋國安法案。」

陳培瑜在臉書抨擊新的一年，藍白想的依然是政治鬥爭，而非福國利民，不只譴責軍演被封殺，包括今年度總預算與1.25兆國防特別預算都卡關，連親藍名嘴都看不下去。

前民進黨立委沈富雄(01.01)：「我認為這是不聰明的，這其實也是有礙觀瞻啦，就好像你講的，你程序委員會你讓他過，你排了排了，然後大家來辯論嘛，我再講國民黨你是笨笨笨，除了笨以外沒有第二個字，你就不會論述啊。」

立委(國)羅智強：「你(賴清德)如果不願意報告，卡預算不就是你嗎，報告備詢馬上講完之後，1.25兆就付委啦。」

立委(民)王定宇：「不管是經濟福利的預算，或者是國家安全的預算，那現在少數人的焦土，特別是藍白的黨團的領導幹部級的焦土的想法，也許對他的選舉沒有影響，可是對國家影響很大。」

中國步步進逼，國防預算卻被在野卡在程委會，只怕國人無法接受。

