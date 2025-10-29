中寮囝仔公廟5面金牌、香油錢遭竊 合計損失140萬

南投縣中寮鄉泡麵土地公旁的「囝仔公廟」遭竊，竊賊利用貢香勾走神像身上5面金牌並偷香油錢，損失140萬元。（圖／警方提供／中國時報楊靜茹南投傳真）

南投縣中寮鄉萬善堂「囝仔公廟」隔壁就是知名的「泡麵土地公」石龍宮，加上求財聞名，因此香火鼎盛，近日廟內2度遭竊，竊賊就地取材以貢香勾走神像身上5面金牌，並偷香油錢，損失約140萬元，警方獲報調閱監視器循線逮人，竊嫌落網辯稱「擲聖筊得到神明應允才拿的」，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。

萬善堂指出，廟裡主祀萬善爺，大家俗稱「囝仔公」，據悉祂原本是一名牧童，每年農曆8月聖誕，信眾就會買玩具、糖果、餅乾來祭祀，都是小朋友喜歡的物品，信眾來石龍宮參拜時，順道至萬善堂求財，日前發現神像身上的金牌短少，經盤點失竊5面金牌，及香油錢10萬元，調閱監視器才發現遭竊，立刻報警。

廣告 廣告

警方指出，中寮鄉萬善堂遭竊5面金牌、香油錢，合計損失約140萬元，立即成立專案小組展開追緝，調閱廟方及周邊路口監視器鎖定台中市48歲的葉姓男子涉案。

監視器畫面顯示，葉男來廟裡參拜後，覬覦神像身上的金牌，即使隔著不鏽鋼格柵，趁沒有香客時就地取材用廟內的貢香勾取神像身上的金牌，並解開功德箱的鎖頭偷香油錢，他食髓知味，3天內2度上門行竊，共偷走市值130萬元的5面金牌、10萬元香油錢。

專案小組以車追人，循線在台中市中正路一帶發現葉男，以人車前後包抄方式圍捕，葉男落網否認偷東西，直呼「擲聖筊得到神明應允才拿的」，其辯辭令警方傻眼，而竊得的金牌已典當換成現金，全都花光了，全案依竊盜罪嫌移送南投地檢署偵辦。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

小S神預言畫面瘋傳！粿粿昔誇口「不可能出軌」被星座專家打臉

粿粿去年堅定喊「不會出軌」！上小S節目片段被挖出 網酸：神預言

坣娜死因曝光！傳「不敵胰臟癌」病逝 生前要親友保密：千萬不可對外說