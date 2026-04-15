中寮整體開發區市地重劃意願 4月30日調查說明會

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【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣政府為推動中寮鄉整體開發及促進土地合理利用，將於4月30日（星期四）在中寮鄉公所5樓禮堂舉辦「中寮整體開發區一」市地重劃意願調查說明會，向土地所有權人說明市地重劃相關規劃及權益事項詳盡說明，並透過說明會的方式與地主溝通及說明，協助地主瞭解重劃後所帶來的實質效益，並蒐集地主對參加公辦市地重劃意願，作為後續推動的參考依據。

「中寮整體開發區一」坐落南投縣中寮鄉，位於中寮都市計畫區西側，永平路旁之廣場兼停車場用地、傳統建築專用區及部分學校用地等經劃設後迄今未開闢或興建，縣府為解決公設保留地問題，促進土地合理、有效利用，參考鄰近分區附帶條件變更為第一種住宅區，並配置必要性公共設施，透過都市計畫公共設施用地專案通盤檢討方式，將本區劃設為整體開發區，以市地重劃方式辦理整體開發。

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本案整體開發面積約9,168平方公尺，除規劃約7,957平方公尺第一種住宅區外，另外劃設廣場兼停車場用地、學校用地及道路用地等共約1,211平方公尺公設用地，未來重劃完成後，透過妥善的公共設施用地規劃與道路系統改善，地主重劃後分配回第一種住宅區土地均面臨道路且可建築使用，減少土地經界糾紛，並消除畸零地等不利土地處分利用問題，提高土地價值。

縣府地政處表示，如民眾有不清楚，或想進一步了解重劃相關作業，可電洽土地重劃科（049-2221563），將有專人為民眾解答服務；並請土地所有權人撥空填寫意願調查表，填妥後於115年5月31日前寄回地政處進行統計，作為後續推動的參考依據。（照片記者 謝雅情翻攝）