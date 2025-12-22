中寮鄉第10公墓「懷恩堂」啟用 1.5億元納骨塔現代化登場

南投縣長許淑華（右）、鄉長廖宜賢（左）出席懷恩堂納骨塔揭牌典禮暨啟用前祈安法會。（南投縣政府提供／劉慧茹南投傳真）

中寮鄉公所自籌經費，以新台幣1億5000萬元興建第10公墓第二納骨塔「懷恩堂」， 22日舉行揭牌典禮暨啟用前祈安法會，鄉長廖宜賢擔任法會主持，南投縣長許淑華出席參與，在和興村千歲鑼鼓團的熱鬧演奏下揭開序幕。

揭牌儀式選在上午9時吉時舉行，隨後進行莊嚴的祈安法會。現場依循傳統科儀，安排擊鼓鳴法、請神安座及蒙山施食等儀式 ，邀請高僧誦經祈福，旨在祈求新塔啟用順遂、塔位永安，讓先人得以安息，撫慰家屬心靈。

懷恩堂現代化設計，象徵中寮鄉殯葬服務邁入新的里程碑。（南投縣政府提供／劉慧茹南投傳真）

廖宜賢表示，中寮鄉第10公墓第一納骨塔啟用迄今已逾20年，塔位接近飽和，鄉民面臨一位難求的窘境，為回應鄉親對慎終追遠的需求，公所展現決心，自籌約1億5000萬元投入第二納骨塔興建工程，解決塔位飽和問題，更展現地方自治財政的魄力與決心。

懷恩堂不僅有現代化的外觀，內部採光通風良好，動線順暢，園區特別強化綠化，整體環境潔淨，象徵中寮鄉殯葬服務邁入新的里程碑。許淑華肯定中寮鄉公所落實推動殯葬現代化，強調縣府也會積極改善殯葬設施與土地活化。懷恩堂興建是在許淑華擔任立法委員期間參與推動，還親自出席動土典禮，如今以縣長身分見證落成，令她感觸良多。

許淑華指出，隨著民眾治喪觀念改變，縣府加速改善殯葬設施，包括預計明年底完工的新縣立殯儀館，同時鼓勵民眾將土葬先人遷入納骨塔，釋出的公墓土地未來可轉型為親子公園或產業園區，期盼達成土地活化與永續發展的雙贏。

