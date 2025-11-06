「中將贏AI競賽！」黃仁勳警告美國 打壓太過恐招反效果

即時中心／林耿郁報導

全球AI晶片龍頭輝達Nvidia執行長黃仁勳，近日在接受《金融時報》採訪時表示，中國人工智慧研發速度緊追美國，並強調美方若持續限制輝達在中國市場的發展，「中國將贏得AI競賽」，美國只會削弱自身在全球的技術主導力。

中恐最贏！綜合外媒報導，黃仁勳在英國參加《金融時報》AI未來峰會期間受訪指出，中國在AI領域只落後美國「幾奈秒（nanoseconds）」。

他認為美國若想贏得AI競賽，就必須率先衝刺，確保全球產業開發者，都依賴「美國技術」才行。

黃仁勳指美國想贏 就不能放棄中國市場

黃仁勳先前在華盛頓舉行的輝達開發者大會中就曾強調，美國若想在AI競賽中維持領先，必須確保全球（包括中國龐大的技術社群）都運行在「美國技術」的基礎堆疊上。

他強調，自己當然希望美國贏得AI競賽；但如果政策讓美國失去全球一半AI開發者，「那是長期傷害」。

美國多項出口禁令，導致輝達無法在中國銷售高階AI晶片；黃仁勳強調，美方此舉不但使輝達無法取得來自中國的龐大研發合作與收益，也將加速中國發展自製AI晶片替代方案，最終恐弄巧成拙、得不償失。

川普政府擬限制最先進AI晶片出口

美國總統川普日前受訪時強調，輝達最新一代Blackwell系列AI晶片「應保留給美國客戶」，並稱美國可以允許輝達與中國做生意，但不能讓中國取得「最先進」半導體技術。

輝達方面則回應，目前尚未申請向中國出口Blackwell晶片的許可，原因是中國政府已經明確表態，將對輝達「封鎖市場」。

美中AI大戰持續升溫

輝達目前為全球市值最高科技企業，AI伺服器與運算加速晶片占據主導地位；中國市場原佔輝達資料中心營收約20至25%，但美國的出口限制，已迫使輝達推出「降規版」晶片因應。

美國國安戰略聚焦阻止中國取得高效能晶片，中國則加速扶植華為、寒武紀等本土供應商反制。

分析指出，美中AI對抗已從「晶片戰」擴大至「開發戰」；黃仁勳意在提醒美國，若封鎖太過，最終可能促使中國形成獨立AI體系，反而削弱美國掌握關鍵技術的長期優勢。

