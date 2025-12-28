中尉女官不倫已婚連長！傳訊嬌喊「吃吃舒服嗎」 變態對話被看光

（記者洪承恩／綜合報導）桃園「虎躍部隊」爆出軍官婚外情風波，一名已婚連長與同旅他5歲的女中尉發展不倫戀，不僅在營區附近租屋同居，還留下大量露骨對話與懷孕相關證據。正宮蒐證後崩潰提告求償百萬元，桃園地方法院審理後認定兩人侵害配偶權，判連帶賠償正宮40萬元，全案仍可上訴。

判決指出，連長與正宮於2019年結婚，婚後育有3名子女，正宮去年底才剛生下第三胎，卻發現丈夫早在妻子懷孕期間，便與同為現役軍官的女中尉交往。兩人自2024年9月起關係密切，互稱「寶貝」、「親愛的」，並透過情侶App紀錄交往時間，內容已明顯超越一般同事往來。

示意圖／已婚連長與中尉女官發展出婚外情，色色對話被抓包。（擷取自免費圖庫Pixabay）

正宮今年1月在丈夫同意下協助備份手機資料，意外發現大量曖昧與情色訊息，包括［真的很舒服嗎？吃吃」、「然後就勃了」、「你好變態喔」、「你剛才是想到什麼色色的，嗎」等話語，甚至還擔心生理期沒來、是否已懷孕等話題。連長為求原諒，坦承外遇，並將雙方對話紀錄傳給妻子作為證據。

更誇張的是，婚外情曝光後，行車記錄器又拍到兩人2月初在車內的露骨對話，內容涉及性暗示與同居情節。正宮隨後查出，丈夫過去以工作為由在營區附近租屋，其實是與女中尉同住，並在屋內找到親密合照及女方的懷孕超音波照片，讓她身心大受打擊。

案件審理時，連長主張妻子蒐證方式侵害隱私，且夫妻感情早已失和，自己也因外遇丟了工作、經濟拮据；女中尉則辯稱雙方交往時間不長，未刻意破壞婚姻，且目前已退伍、無固定收入，請求減輕賠償責任。

不過法院認為，夫妻本為生活共同體，正宮接觸手機與車輛取得證據屬合理範圍，且相關對話、照片、租屋事實及軍方懲處資料相互吻合，可證明兩人確有同居與性行為。即便婚姻出現裂痕，婚姻關係存續期間仍不得與第三人發展不正當關係，最終判定連長與女中尉侵害配偶權，須連帶賠償正宮精神慰撫金40萬元。

