中對台軍演 外媒抓到神秘雄二E飛彈上街

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中共於去年年底前對台無預警發動「正義使命–2025」軍演，國軍立即啟動備戰操演，各式裝備上街臨敵待命。其中海軍海鋒大隊也進駐各機動戰術據點戒備，其畫面示於國人，使民眾安心。在其部隊移動過程中，有外媒發現，國軍秘密服役的「雄昇」增程型雄二E地對地巡弋飛彈，也出現在道路上，引發關注。

軍聞網站「The War Zone」報導，社群平台網友發現，雄二E飛彈獨有的運輸起豎發射車(TEL)出現於道路上，與先前曾出現的型號相同。

去年10月，國防部曾向立法院報告，雄昇飛彈已全數完成產製，並已交付軍種納入戰備行列。「雄昇飛彈系統」(增程型雄二E地對地巡弋飛彈)射程達到1200公里丶涵蓋中國內陸，量產數量超過百餘枚，雄昇有兩型彈，分別為可攻堅指揮所丶掩體的「高爆彈」，以及可有效破壞丶癱瘓敵方機場跑道的「散撒彈」。

據指出，空軍現役的「雄二E 」地對地巡弋飛彈，分為A型丶B型彈兩款，A彈射程500公里，B彈為1000公里，兩款彈的引擎不同，B型彈採用渦輪扇引擎推進系統，可以在省油的狀態下飛的更遠，渦輪扇引擎推進系統發展計畫代號為「鯤鵬計畫」。A型彈在2004年即已完成試射，B型彈則是在2007年成功完成試射任務，A型丶B型彈均已分批量產，並且在空軍特種飛彈旅服役中。

軍方人士曾指出，此次量產數量達百餘枚，中科院正精進等待第二階段量產任務，射程目標至少會以美、日等先進飛彈的1600公里邁進。

