政治中心／綜合報導

近期中日關係緊張，中國對台更是不斷打認知戰，總統賴清德日前公開表示，中國可能在2027年會做好攻台準備，引發國人討論，對此，台大名譽教授明居正認為，要是真的要發動攻擊，以邏輯論恐怕會在2026年，另外明居正也呼籲民眾，不要隨意被網路訊息洗腦，更喊話親共人士，清醒起來！





中對台頻採認知戰 明居正喊話親共人士：醒過來

台大政治系名譽教授明居正（右三）等人現身台大辦理講座探討國際情勢（圖／民視新聞）





中國對台跨境鎮壓不斷，總統賴清德日前透露，2027年中國要做好攻台準備，掀起國內討論，但學者另有看法。

台大政治系名譽教授明居正：「大家一天到晚聽到20272027，就想說2027會不會怎麼樣，我告訴各位，應該不會怎麼樣，要發生事情是在2026，我要打你說2027的話，不是2027打你，一定是在那之前嘛，邏輯一定是這樣。」













中對台頻採認知戰 明居正喊話親共人士：醒過來

日本媒體人矢板明夫也現身講座 分享川普時代的台海局勢（圖／民視新聞）





明居正也示警，中國早已透過網路開打第一戰，從中國官媒到常見的內容農場、簡體網站，假消息從沒斷過，都在進行統戰。

台大政治系名譽教授明居正：「你手機上的訊息不要隨便看，這個就是對台灣戰爭的第一線，其實已經開打了，在各位每天手機上，你都被中共在打認知戰。」





中對台頻採認知戰 明居正喊話親共人士：醒過來

台大政治系名譽教授明居正呼籲台人別輕信網路資訊 免得落入中國認知戰陷阱（圖／民視新聞）













中共企圖滲透台灣，讓民眾神不知鬼不覺，被網路資訊洗腦，明居正也喊話親共人士，不該成為助長敵方消滅台灣的無知推手。

台大政治系名譽教授明居正：「俄國侵略烏克蘭，直接挑戰了國際秩序，中共在背後支持他，跟中共的很多所作所為，也在挑戰國際秩序，唯一不同的就是，他還沒有出兵而已，我經常提醒台灣這些親共朋友們，要醒過來，你不要以為你在幫中華民族打台獨，你在幫中共消滅中華民國，這才是真正的核心問題。」

中國對台採取慣用三戰，試圖爭奪話語權，學者呼籲台人應該時刻警惕，別不知不覺，落入中共陷阱。

