中對日極盡抵制 CNN：擔憂美日同盟影響中國霸權
日本與中國的對抗有最新發展，日本最近要將『精密的愛國者飛彈』賣給美國，引來中國強烈不滿，根據CNN分析中國不斷對日本施壓，是擔心亞洲地區軍事態勢改變，將影響中國的霸權地位。
飛彈升空精準命中目標，這款愛國者飛彈是全使用最廣的防空反飛彈系統之一，主要生產國家為美國，但美國過去兩年大量將飛彈提供給烏克蘭導致庫存缺口，為補充庫存，日本近日首度向美國出口，愛國者攔截飛彈。
日本官房長官木原稔：「根據去年7月的銷售合約，日本同意出售愛國者飛彈並對美國的交付已經完成。」
日本政府日前已將一批由三菱重工授權生產的愛國者飛彈運往美國，這是日本在2023年大幅放寬，防衛裝備轉移三原則後首次出口武器，儘管美方承諾不會轉供給第三國，但此舉仍觸動北京的敏感神經。
此外日本自民黨也正在擬定修改國家安全保障戰略，以及「無核三原則」，並討論增加國防經費的可能性，引發中共的強烈反彈。
中國外交部發言人毛寧：「波茨坦公告明確規定日本禁止重新武裝，日本近年來大幅調整安保政策，我們絕不允許日本軍國主義復活，忘戰必危好戰必亡。」
中共發言人在記者會上搬出「波茨坦公告」，和「日本投降書」等二戰歷史文件，批評日本軍事策略上的改變，是想走軍國主義老路，將只能以失敗告終，外國媒體分析中國擔憂亞洲的軍事變化，尤其是美日同盟將會威脅到中國霸權。
中國外交部新聞發言人毛寧：「如果日方拒不撤回甚至一錯再錯，中方將不得不採取，嚴厲堅決的反制措施，由此產生的一切後果由日方承擔。」
此次對日本的強烈言辭，除了想「提前壓制」日本，也是想殺雞儆猴，警告其他國家不要改變地區局勢，好穩固中國在亞洲地區的主導權。
