中對日祭出禁遊禁水產 政院：反對任何以暴力或脅迫破壞區域和平

行政院發言人李慧芝今日出席行政院院會後記者會，回答媒體的提問。行政院提供



日本首相高市早苗的「台灣有事」說引發中國強烈不滿，雙方緊張情勢升高，中國接連祭出旅遊禁令及水產禁令。行政院發言人李慧芝今(11/20)日表示，反對任何以暴力或脅迫破壞區域和平的行為，希望中國善盡區域責任，立刻停止挑釁行為，回到國際秩序軌道，才有助區域和平。至於台灣在此時是否會有對日進一步的支持方式，李慧芝回應，會再進行討論。

因高市早苗對台的發言，致使中日關係高度緊張，中國先後提醒中國公民近期謹慎赴日，不建議旅行團赴日旅遊，多家航空公司也配合推出赴日航線免費退改簽，19日再向日方通報停止水產品進口等一連串對日施壓措施，引發國際關注。

對此行政院發言人李慧芝表示，我們要強調，我國反對任何以暴力或脅迫來破壞區域和平的行為，日前賴總統也呼籲國際社會應該要持續關注，並呼籲中國應該要克制，要展現大國的風範，我們要再請中國應該善盡區域責任，應該要立刻停止這樣的挑釁行為，回到國際秩序的軌道上，對區域的和平穩定發展繁榮才能夠真正有幫助。她強調，我們會持續跟日本的理念相近的友盟國家合作，也共同維護區域亞太地區的和平。

至於政府會否提出具體支持日本的方式，如鼓勵國人前往日本旅遊，或是多採購日本水產品等措施，對此李慧芝說會再進行討論，但是我們會持續跟友盟國家支持民主理念相近的國家，來維護區域和平，稍早外交部長林佳龍在立法院也指出，在關鍵時刻要挺友盟國家，這是必須的。

