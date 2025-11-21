生活中心／綜合報導

日本首相高市早苗的"台灣有事"言論，讓中國對日下旅遊禁令。外交部長林佳龍呼籲國人多到日本觀光、消費，「我們來衝一下！」表達對高市早苗政策的支持。還有國籍廉航也宣布機票優惠，喊出「台日同行、日本空房一個也不留」。日本越洋航空明年也將開航「台北－沖繩那霸」。

漫步銀杏大道，微風吹過，還有葉片飄落，每年秋天日本幾乎處處可見楓葉、銀杏，看到這美景，還真的想立刻買機票出國。機場人潮不少，近來因為高市早苗的"台灣有事"言論，更增加一些台灣人想到日本玩的衝動。畢竟中國飛往日本的機票，以及一些接待中國客的旅館都出現退訂潮。品保協會東北亞日本發言人黃清凉：「現在目前大陸一個月入境日本大約在70萬左右，那目前我們聽到的數字是大概取消五六十萬，影響比較大的就是巴士公司，跟一些百貨公司商場之類的。」

中對日祭觀光制裁! 旅日"品質飆升" 廉航加碼祭優惠

品保協會統計，受到匯率低檔、旅行社刺激買氣，明年日本團價會略為下修。（圖／民視新聞）

簡而言之，就是赴日旅遊的中國客減少，而台灣人則是想把握這時機，衝一波日本，享受"品質較高"的旅行。民眾：「因為這個情況，我反而會更加的想去日本，一方面就是說觀光客少的話，其實很多觀光區會比較好玩。」民眾：「會想去，因為很多景點就會變的比較空曠。」不只旅客想衝，以目前日本匯率和部分住宿價格下修，就助攻不少。

中對日祭觀光制裁! 旅日"品質飆升" 廉航加碼祭優惠

高市早苗的「台灣有事」言論，中國赴日人次大幅縮減，廉航趁勢推優惠。（圖／民視新聞）

根據統計，因為匯率維持低檔，旅行社刺激買氣，調降售價平日價格比去年同期下修百分之5；就連過年最高峰，也比去年調降百分之5到10。以九州來說，平日價大約落在兩萬九到四萬之間；東京則大約三萬二到四萬五左右。品保協會監事李奇嶽：「因為這些年我們開了非常多的新航線到二三線城市，所以這個在赴日航班供應量比較充足的底下，相對的這個整體的費用來講，會稍微可以有下修。」航空公司也是看準商機來助攻，國籍廉航就喊出"日本空房一個也不留"優惠方案，像是台灣往返沖繩、石垣島單程未稅只要777元，日本全航線也限時九折。

























