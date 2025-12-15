中小企業也能參與的國際綠電承諾：「TRE100」上路，和RE100差在哪？

中華經濟研究院12日啟動「TRE100」綠電倡議，揭露標準與認定機制與國際倡議RE100一致，但會員沒有用電門檻限制，是專為台灣中小企業提供的綠電倡議。首批加入的企業表示，國內許多「隱形冠軍」掌握國際供應鏈最關鍵要素，同樣被要求減碳與綠電目標，但多數綠電被台積電買走，透過TRE100可以更好和國際供應鏈溝通。

免1億度門檻 中小企業也可加入RE100架構

中經院上周五（12日）啟動TRE100綠電倡議，建立台灣版的綠電承諾架構。中經院說明，TRE100是國際倡議RE100的子倡議，相關標準都比照RE100技術規範，包括綠電來源認定、使用計算方式與年度揭露，使企業標準一致，避免國際審查的落差。唯一不同的是，TRE100沒有用電量門檻限制，讓國內中小企業、非用電大戶都可以加入平台。

中經院院長連賢明進一步解釋，因為RE100限制加入企業年用電量必須達到1億度，很多企業沒有達到，但其實台灣很多中小企業是「隱形冠軍」，同樣受到國際供應鏈的減碳或綠電要求。透過TRE100，可以讓更多台灣企業一起加入，提升整體綠色競爭力，共同為能源轉型盡一份心力。

經濟部標準檢驗局副局長謝翰璋受訪補充，TRE100除了介接RE100，也提供一個平台讓中小企業討論，匯聚綠電需求，釐清中小企業的綠電需求量之後，供給端更能投入完整供需市場。相關的查證體系也和既有綠電查證系統一致，不需要另外建立新的模式。

中小企業困境 隱形冠軍們喊缺綠電

首批加入TRE100的包括家登精密、全漢企業與德商休斯微等，三家企業長期面對科技業與跨國品牌綠電審查。家登永續長游禮志受訪表示，家登去年用電量約1700萬度，並宣告2040年達成100%使用再生能源目標，「但自己講沒有用」，透過參加TRE100平台認證，等同參加國際倡議，有助與國外企業溝通。

游禮志表示，台灣有很多微型企業掌握國際供應鏈最關鍵的東西，可能只是一顆小螺絲，但目前國內中小企業還是很難取得綠電，「多數被台積電買走」。全漢企業發言人姚文鈞指出，基層零件只是被大家「買來買去」，當被要求跟上主流倡議，這些中小企業不見得可以參加RE100。TRE100可以有一套清晰的輪廓規則，讓大家參與、彼此協助，預期未來採購市場，可以涵蓋更多元的考量，促進價值供應鏈重塑。

國際氣候治理新常態 企業關注供應鏈碳排

RE100在台代表Alisha Lee說明，RE100倡議從2014年啟動，至今已有超過400家以上會員，多數企業都已經完成直接排放（範疇一）、能源間接排放（範疇二）的減量目標。以蘋果公司（Apple）為例，目標2030年達成淨零排放，但統計後發現有近40%排放來自供應鏈。由此可見，國際間接下來開始關注其他間接（範疇三）的排放，要求供應鏈使用再生電力，樂見TRE100擴大讓不同規模的企業加入。

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫指出，全球淨零趨勢之下，綠電需求從大型企業擴散至中小型企業，再生能源變成標配。中小企業雖然不是用電大戶，但同樣面對歐盟碳邊境調整機制（CBAM）、品牌採購規範與ESG稽核壓力，也被要求提出具體減碳路徑。TRE100可提供方便國際辨識的格式，提升供應鏈談判透明度，中小企業也可以透過這個平台連結國際氣候治理。同時也可以擴大穩定需求端的力量，補足用電大戶以外的拼圖。