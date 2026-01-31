中小企業創新經濟計畫開跑 經部鼓勵組大聯盟搶商機

（中央社記者曾筠庭台北31日電）經濟部推動「中小企業創新經濟開拓市場計畫」今年邁入第3年，持續協助中小企業善用數位科技打造小規模的創新經濟服務。經濟部中小及新創企業署今年續編列新台幣900萬元預算，現已開放廠商申請，預計遴選5案，每案最高可獲180萬元輔導金，並將AI導入及國際化布局列為重要加分指標。

中企署表示，該計畫核心在於「數據驅動」，並非從零開始建置系統，而是要求企業需具備一定的平台基礎，透過後台數據分析優化營運管理或精準行銷，計畫強調以「打群架」的策略，由1家主導企業集結至少25家相關業者共同提案，藉由水平或垂直整合，提升整體市場競爭力。

去年度計畫已有顯著成功案例，中企署分享，位於大稻埕的「印花樂美感生活股份有限公司」，透過地域性整合在地商家與文創商品上下游，開創全新的商業模式，在計畫輔導下，不僅成功將台灣文創特色外銷日本並開設實體店面，更促成超過3600萬元的商機，成為數據驅動與跨業合作的指標案。

因應全球數位轉型趨勢，中企署從去年度起便將AI技術導入與國際化發展列為重點加分項。中企署表示，此計畫不僅是經費補助，更會由商研院指派專業導師（Mentor）全程跟案，協助企業從計畫執行到實際起案，確保創新商模能夠落地。

針對今年有意申請的中小企業，中企署特別建議，企業應優先加強內部人員的整合性訓練，並打穩公司營運基礎，由於計畫要求整合多家業者，主導企業的內部管理與數位基礎將是計畫成功與否的關鍵。

今年度「推動中小企業創新經濟開拓市場計畫」已正式展開，預計遴選5案，收件截止日期為2月13日下午5時。中企署提醒，申請業者須符合中小企業認定標準，且3年內無退票紀錄，相關申請須知可至中企署官網下載查詢。（編輯：潘羿菁）1150131