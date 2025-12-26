中小企業家數、就業雙創新高！加薪換融資優惠有效 平均調薪9.6％

2025中小企業白皮書出爐。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部26日發布《2025中小企業白皮書》，我國中小企業家數、就業人口持續創新高。而無論製造業或服務業，中小企業最迫切的需求仍集中在「租稅優惠」與「金融支持」。中企署表示，替員工加薪享租稅、融資優惠政策反應熱烈，合計超過4萬名員工受惠，且企業加薪幅度不低，其中，透過加薪取得融資優惠的企業，平均替員工加薪幅度達9.6%。

根據經濟部至2024年底統計，我國中小企業家數171.6萬家，佔整體企業家數來到98.87%；中小企業就業人數達919.4萬人，佔比為79.29%，即每十人當中約八人都在中小企業就業；中小企業銷售額達31.1兆元，主要以內銷為主，內銷金額27.9兆元、出口約3.2兆元。

廣告 廣告

經濟部次長何晉滄指出，中小企業家數與就業人口持續創新高，但因統計只到2024年底，關稅等地緣政治尚未正式納入。不過，中企署也首度進行營運觀測調查，有納入最新的國際情勢變動，調查發現製造業、服務業前3大所需資源與協助分別為「租稅減免」、「金融支持」與「節能設備汰換補助」。

經濟部中企署主秘李佳瑾提到，資金明顯是中小企業所需資源，在今年中小企業發展條例及相關子法修正實施後，把「員工加薪」納入政策誘因設計，相關措施受到熱烈響應。

根據統計，研發支出投資抵減、智財權作價入股緩課稅與增僱員工、員工加薪等4大租稅優惠，共有1366家企業申請，其中，增僱員工達827人，也有3萬1769員工獲得加薪。

經濟部也鼓勵企業替員工加薪，並提供額外的信用保證額度，有加薪企業最高有3500萬元的信用保證融資額度，共有2787家申請，融資金額達82.26億元，平均加薪幅度9.6%，受惠員工達1萬7545人。李佳瑾指出，數據顯示企業願意替員工加薪，且加薪幅度並不低。

只有45人規模的機械製造廠歐群科技董事長廖月照也分享，公司自2009年起申請政府相關計畫，補助總額將近3200萬元，她更提到，透過中小微企業AI創新應用輔導計畫重要性，建立7大AI助理模組，降低售服人員壓力，員工也能聚焦在複雜多變項目，基礎工作交由AI快速完成，成本效益顯著提升。

她認為，AI不會取代人，但會被不用AI的人取代，目前中小企業更大挑戰仍是人力問題，目前已經透過加薪留才，未來會進一步了解中小企業加薪租稅優惠政策。

扣件業者金全益董事長王義方也說，扣件業遇到很多挑戰，包括成本結構、人才斷層技術老化、傳承接班、市場客戶結構、法規碳稅等，痛點一直都在，但金全益持續透過多個輔導計畫升級，數位轉型上就延長模具壽命40%，機械手臂協作降低檢驗人力35%等，遇到的痛點可藉由政府資源、專家協助化解。

【看原文連結】

更多自由時報報導

21歲當加油站員工爽中8.8億樂透秒辭 他現身親吐1遺憾

韓入境卡將我標註「中國台灣」不改！傳北京擬鬆綁1禁令獎勵李在明

劉泰英：小沈就是貪 柯文哲也被他拖垮

台灣名次曝光！全球前50大經濟體排行榜揭曉

