中小企業放款績優 中信銀實至名歸

中國信託銀行長期深耕中小企業，獲金管會表揚為「本國銀行加強辦理中小企業放款」20周年成果績優銀行，由行政院長卓榮泰授獎，中國信託銀行總經理楊銘祥代表領獎，此次獲獎更是力挺中小企業發展的最佳見證。

卓榮泰指出，中小企業穩定、國家經濟才會穩定，呼籲金融機構提供更多充足穩定的資金，關鍵時刻「不要雨天收傘，而且傘要擴大」，提升臺灣產業競爭力，中小企業是臺灣經濟根本，亦是創新源頭。

中信銀行自2014年至2025年間，持續提供中小企業資金，以行動與專業陪伴中小企業成長，今年中小企業放款較前一年新增645億元，放款餘額增加總數領先金融同業，藉由創新數位金融服務流程、綿密海外據點及深耕永續金融議題的實力，協助超過上萬家客戶。

中信銀行積極投入數位金融與客製化貸款專案，應用數位創新能力為中小企業客戶打造「中小企業數位申貸平臺」、領先業界推出的「智匯go」行動外匯交易APP與「銀企直連」服務等。

配合普惠融資專案，提升中小企業融資便利性，中信銀行今年更推出「Net-Zero Go」協助中小企業加速提升永續競爭力，提供中小企業推動節能設備更新、建置數位工具或導入人工智慧（AI）應用的融資服務，以金融力促進企業升級。

中信銀行響應政府政策，透過金融創新結合永續理念，並同步拓展海內外據點，提供跨國融資與在地化服務，以穩健金融實力、友善服務流程與可靠夥伴關係，成為中小企業前進國際的堅實後盾，立足臺灣、放眼全球。