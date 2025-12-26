中小企業未來營運 喜樂參半

去年全台中小企業家數超過171萬家，銷售金額破31兆元。圖為台北國際工具機展。（示意圖，本報資料照片）

有喜有樂。經濟部26日發布「2025版中小企業白皮書」，綜整去年全台家數超過171萬家，銷售金額破31兆元，雙創新高，各比前一年成長2.5％、8％；但中小企業營運展望調查，綜合分數仍低於50，呈現保守態度，中小企製造業反映面臨調薪、原物料價格昂貴、川普關稅等三大挑戰。

全台企業去年銷售額59.7兆元，白皮書調查，中小企業繳出31.7兆元，占比破5成，足以與大企業分庭抗禮。其銷售額是歷史高點，較上年增加2.3兆元，年增幅8％，表現可說穩健。其中，近9成來自內銷，金額29.9兆元，創歷史新高。相對出口僅占比1成，金額3.1兆元，雖有回升，卻仍不如民國111年的3.6兆元。

可以看出，中小企業去年的營收穩健，主要來自內銷，其出口貢獻比（占全體出口）22％，較前一年是減少1.4個百分點，呈連續2年衰退，同年大企業出口額則大幅成長。

經濟部也進行「中小企業營運觀測調查」，抽調1538家公司，綜評今年第1季營運觀測總指數47.5，仍低於50，顯示廠商看待營運展望為保守態度，但相較去年第1季38.2上揚。中企署分析，雖然企業對營運前景抱持審慎、保守看法，但情況已自低點回升，有所改善。

調查今年中小企營運所面臨三大挑戰，「原物料或備料價格調整」與「調薪（企業自主調薪與基本工資調整等）」，是不分業別共同難題，唯一不同是，製造業還頭疼「川普2.0關稅政策」，但服務業最怕「費率調整（碳費、水電費調整等）」。

對於中小企三大挑戰，經濟部次長何晉滄指出，製造業、服務業反映所需要「租稅減免」、「金融支持」與「節能設備汰換補助」三大協助，該部已整合跨部會資源，提供AI數位轉型、金融支持、市場拓展、技術輔導等多元支援。