中小企業聯輔基金會爆藏性剝削犯

國民黨立委王鴻薇（左）和羅智強質疑台灣中小企業聯合輔導基金會為民進黨酬庸單位，甚至窩藏罪犯。（國民黨團提供）

記者康子仁∕台北報導

國民黨立委王鴻薇和羅智強二十六日召開記者會，質疑財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會用人毫無專業可言，長期成為民進黨酬庸單位，更點名總經理葉仁創安插的人事中驚見「創意私房」案高級會員外號「南橘子」犯兒少性剝削犯罪遭判刑確定的郭柏宏（現已離職），兩人痛批經濟部主管單位竟窩藏罪犯，內部管理顯然大有問題。

王鴻薇表示，中小企業聯合輔導基金會主要業務是協助中小企業的各項需求，背後藏著大量中小企業人脈，正是政府耕耘選票的密碼，出任董事長等於掌握組織資源，長期把持相關補助，尤其重大事件發生，舉凡風災、地震、疫情的紓困貸款都是。

廣告 廣告

王鴻薇指出，前任總經理吳群隆就是蘇系代表，現任董事長為英系的徐定禎，是民進黨苗栗縣長落選人，總經理葉仁創屬新潮流，是南投議員落選人，顧問顏子傑是鄭文燦人馬、前桃園市府秘書處長，舉目人事都是落選之後被酬庸，完全沒有專業，根本就是民進黨的敗選退輔會。

羅智強批評，民進黨這次捅出大婁子，內部員工多次陳情，直接點名總經理葉仁創所安插人事名單裡，行政管理群的郭柏宏就是震驚全國的「創意私房」案，高級會員外號「南橘子」，據說父親是名醫，而且更誇張的是，根據人事資料，郭柏宏一一一年被起訴，一一三年三月北院判決，卻一直到一一四年才離職。內部女性員工更表示主管包庇，讓她們連上廁所都不敢。

王鴻薇補充，陳情書表示，女性員工長期處於恐懼與心理壓力，嚴重危害職場安全與信任。至於董事會秘書黃靜惠更是被判決公益侵佔罪，判處有期徒刑四個月得易科罰金。

羅智強說，陳情書也有提供相關不實報支、詐領政府經費的問題，民進黨為了政治酬庸，已經不只是養肥貓浪費公帑，公司內部治理問題而已，現在已經到內部人員身心都受到嚴重影響，已經在求救了。資料目前也轉給相關單位，要求務必查明清楚，絕不寬貸，不能漠視這些無辜職員的求救訊號。 經濟部中小及新創企業署回應，聯輔基金會得知員工涉及兒少相關犯罪後，已即依內部程序啟動約談並停止聘用。中企署已要求聯輔基金會檢討人事聘用及背景查核程序，落實內部考核與操守規範，杜絕類似情事再次發生。