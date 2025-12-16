中小企業AI轉型全面加速 雙軌人才培育X系統化輔導X應用落地 打造產業競爭力新動能

【記者張嘉誠／綜合報導】

面對全球AI浪潮，中小企業在人才、工具與導入資源上的需求日益攀升。114年提升中小企業智慧化經營效能計畫以「AI培育人才」與「AI應用輔導」為核心策略，打造從基礎教育、產線實作到 AI 工具落地導入的完整生態系，協助企業快速提升數位競爭力，推動產業邁向智能化運作。

▲(圖/中華軟協提供)

AI 人才佈局雙軌並進：建構從認知到實作的AI學習體系

此計畫採「產業導向 × 產線實作」雙軌模式，以產業AI知識與實務技術並行，協助企業建立AI應用能力、掌握導入方法，從根本強化轉型體質。

一、產業導向培訓：模組化教材 × 大規模培育

攜手產業公協會及法人機構合作撰擬符合產業的AI教案，涵蓋成衣、金屬加工、自動化、食品、光電等多項產業領域，協助企業掌握AI資訊與應用。

辦理實作課程，聚焦 AI 工具實務操作、應用情境拆解與導入方法，幫助企業快速找出可行切入點。

錄製產業線上影音課程，提供企業隨時線上學習，持續擴大 AI 學習觸及。(歡迎有興趣的產業先進可至中小企業網路大學校平台學習：https://www.smelearning.org.tw/co_unit_index.php?tr_as_id=1547)

二、AI應用輔導：平台化X系統化，讓 AI 真正落地企業

此計畫不僅提供學習資源，也透過平台工具整合與AI落地輔導，協助企業從「知道AI」邁向「用得好AI。

SME AI資源平台：百項工具一次取得，強化導入便利性

涵蓋生產、行銷、人資、研發、財務等領域，提供企業一站式找到最適合的解決方案。(歡迎有興趣的產業先進可至SME AI平台搜尋合適工具：https://www.smeai.tw/service/index)

產業AI應用輔導：協助企業真正導入使用

本年度共推動34案AI導入應用輔導案，AI功能之雲端服務解決方案，涵蓋五大應用類型：(1)營運管理與財務分析工具、(2)網站建置、線上開店與 POS 整合平台、(3)預約點餐與線上訂購系統、(4)智慧客服機器人、(5)生成式圖文與數位行銷推廣工具

▲(圖/中華軟協提供)

AI 導入成效顯著：效率提升 × 顧客互動強化 × 數據基礎奠定

輔導過程中，共觀察到三大顯著成效：

一. 提升營運效率

企業導入智慧客服、圖文生成等工具後，部分流程實現自動化或明顯加速。AI 工具大幅減少重複性作業，使企業能將人力投入更高價值任務。

二. 強化顧客接觸與互動

企業透過開店平台、POS 與預約點餐系統，有效增加與顧客互動頻率，顯示 AI 工具在顧客管理與行銷觸及上成效顯著。

三. 建立逐步數據化的營運基礎

企業開始累積顧客資料、購買紀錄與營運數據，逐步建立可用於分析、行銷分眾與操作優化的基礎，使未來進階 AI 導入具備更堅實的條件。此計畫透過 AI 人才培育、工具平台與輔導機制，協助中小企業在AI浪潮中保持競爭優勢。