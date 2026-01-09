中小企海外拓銷 主攻智慧醫療

延續出口新高氣勢，經濟部中小企業署9日宣布115年海外拓銷計畫，協助中小企業開拓國際市場，今年鎖定美國、波蘭、比利時等5國，將透過企業訪團、議題交流等促進商機。重點放在美日兩國，主題是「智慧醫療」，將領台商前進關東的筑波、西部的亞利桑那州，與當地合作進行AI人體數據檢測、保險支付等。

我與美國、波蘭、比利時、英國等本就有協議或MOU（合作備忘錄），中企署長李冠志說，在此基礎下，今年籌組企業訪團，辦理特定議題交流及企業媒合活動。去美國是參與智慧醫療、醫材、食品加工業等領域，波蘭是5G、AIOT（智慧物聯網）、車用電子，比利時是資通訊，英國為半導體、AI應用、減碳回收技術等綠色科技解決方案。

日本方面，要打通過往中小企拓展所遇痛點。李冠志表示，會透過法規說明、商談媒合會、籌組企業訪日團等，鏈結日本商社、地方政府（筑波市）、SOMPO與八神製作所等系統整合商，以及獨協醫科大與筑波大學等機構場域。希望媒合中小企與對方在AI人體數據檢測、智慧床墊、癌症用藥管理系統等領域合作。

美國主題也是智慧醫療，李冠志說，前進美國的布局重點包含連鎖加盟是否進一步擴大、食品產業能否深化推廣。