中小企白皮書發布 去年171萬家、佔整體98%

▲經濟部日前發布《2025中小企業白皮書》發布記者會，2024年中小企業家數超過171.5萬家，占全體企業達98%以上。（示意圖，非當事店家／取自unsplash）

[NOWnews今日新聞] 經濟部日前發布《2025中小企業白皮書》發布記者會，2024年中小企業家數超過171.5萬家，占全體企業達98%以上；吸納約919.4萬就業人口，提供全國近8成就業機會，是維繫台灣經濟發展與促進社會安定的重要支柱。面對美國關稅、全球淨零排放浪潮及AI應用等議題，政府也將全力協助轉型中小企轉型任務。



據白皮書，2024中小企業家數為171萬5,528家，佔整體企業98.87%，較上年增加4萬1,467家，成長率為2.48%。中小企業就業人數為919萬4千人，佔整體就業人數近8成，支撐台灣經濟命脈。



其中，台灣中小企業營運仍以服務業為主，占比為80.19%；就銷售額而言，去年中小企業銷售額為31兆751.70億元，主要反應隨著國內經濟景氣增溫，民眾對餐飲旅宿、休閒娛樂與交通運輸等消費需求熱絡，進而帶動內需型服務業營收的穩健成長。



而約44.7%的中小企業為批發及零售業，11.6%為住宿及餐飲業，近9成的中小企資本額為500萬元以下、4成資本額則不到10萬元。



當前中小型製造業營運面臨的前三大挑戰，依序為「原物料或備料價格調整」、「調薪」與「美國川普2.0關稅政策」；中小型服務業則為「調薪」、「原物料或備料價格調整」及「費率調整」。



對此，經濟部持續協助中小企「數位轉型」、「淨零轉型」及「通路發展」三策略，協助中小企數位轉型。



如目前僅有7.4%的中小企已經導入AI，多以採用外部現成工具為主，多數中小企業在考量是否導入AI時，最大挑戰為「尚無明確應用需求」，其次的障礙包括「對AI不理解」、「導入成本高」。



政府為提升中小企業的營運效率、管理智慧化、供應鏈效能與服務模式，最終全面 提升其數位競爭力，從多個面向，包括雲端服務、5G 應用、AI 到數據分析等， 協助中小企業進行數位轉型。



例如，2025 年「中小微企業數位轉型計畫」，協助中小微 企業強化數位力與創新服務，提升營運效率並降低成本。聚焦「數位賦能」、「工 具應用」與「商機拓展」三大主軸； 2020 年起推動 「擴大中小企業 5G 創新服務應用計畫」。2025 年結合數位內容業者、服務與系統 整合業者、場域業者與電信業者等，串聯及整合中小企業 5G 應用方案，形成 5G 多 元服務。



更多有關中小企業輔導策略與措施，請參考最新出版的《2025中小企業白皮書》，下載網址：https://www.sme.gov.tw/category-tw-2852。

