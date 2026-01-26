中小企聯輔基金會 成綠營退輔會

國民黨立委王鴻薇（左）、羅智強（右）26日舉行記者會，指控財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會長期淪為民進黨政治酬庸平台，從董事長到高層人事皆無專業可言，痛批該基金會已成為民進黨敗選後的「退輔會」。（劉宗龍攝）

民進黨執政後，政府組織膨脹，遭批政治酬庸。國民黨立委王鴻薇、羅智強26日點名財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會長期淪為綠營酬庸平台，從董事長到高層人事皆無專業可言，甚至「創意私房」案高級會員也在基金會工作，女員工嚇得連廁所都不敢上，痛批該基金會已成為民進黨敗選後的「退輔會」。

王鴻薇指出，中小企業聯合輔導基金會現任董事長徐定禎為民進黨苗栗縣長落選人，總經理葉仁創則為南投縣議員落選人，另有顧問顏子傑為前桃園市政府祕書處長、屬鄭文燦系統人馬，相關人事全數與專業無關，僅見派系與敗選背景，長期把持資源、毫無監督機制。

王鴻薇揭露，已接獲基金會內部陳情書，直指總經理葉仁創安插的人事名單中，赫見涉及「創意私房」案的郭柏宏，外號「南橘子」，曾為該案高級會員，並已因兒少性剝削案件遭判決確定，卻仍在基金會任職多年，直到去年才離職，質疑主管機關形同包庇。

至於另名董事會祕書黃靜惠，同樣遭法院判決公益侵占罪，判處有期徒刑4個月得易科罰金，相關背景卻未見任何把關機制，顯示基金會內控與用人制度全面失靈。

羅智強抨擊，民進黨酬庸向來不看專業，這次更直接「捅出大婁子」。依陳情資料顯示，郭柏宏於民國111年遭起訴、113年3月遭台北地方法院判決，卻仍持續任職至114年才離開，期間經濟部主管單位未有任何作為，令人難以置信。

對此經濟部中企署26日表示，將進行查證，嚴謹處理，確保處理符合程序與法令，但也提到，董事長及總經理遴聘與任用，均依相關規定報請行政院核定，並接受董事會及主管機關監督。

聯輔基金會成立已超過40年，最初成立的主要目的為協助台灣的中小企業，而中小企業大多深耕各縣市，在地方有大量人脈，而作為與中小企業主與政府間的聯繫節點，被視為經營選票的重要單位。

此外，涉台鹽綠能弊案，被控掏空台鹽綠能4億元的台鹽前董事長陳啓昱，在台南地院審理中聲請交保，合議庭審理後26日裁定，陳啓昱1200萬元、前台鹽綠能總經理蘇坤煌、鴻暉國際公司實際負責人蘇俊仁各700萬元交保。