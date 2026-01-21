中小學先補3天課再放寒假惹議 114年6月就已敲定

（中央社記者陳至中台北21日電）中小學昨天舉辦結業式，今天又馬上開學，引發網路熱議。其實這樣「先苦後甘」的學期安排，早在去年6月就已敲定，是為避免寒假後上課3天又放春節假期，導致假期不連續。

近來社群平台中有民眾反映，中小學於昨天（1月20日）舉辦114學年度第一學期的結業式，今天又馬上開學，連上3天（1月21日到23日）第二學期的課後，才能開始放寒假，讓不少學生、家長困惑。

其實這樣的學期安排，早在去年（民國114年）6月就已敲定。由於中小學法定寒假以21天為限，今年農曆春節假期比較晚，影響到學期開始、結束時間。

原本教育部規劃的114學年度行事曆草案，寒假是從115年1月21日放到2月10日，2月11日開學上3天課（115年2月11日到13日），馬上接農曆春節連假（115年2月16日到19日，2月14日、15日為週六、週日），但後續有家長反映，這樣會把連續假期切斷，不利出國旅遊和家庭作息安排。

教育部於是在114年5月、6月期間，邀集各縣市代表、教育團體研商，最終決議將行事曆調整為如今的方案，先上3天第二學期的課，再放寒假，寒假放完直接接上春節假期。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原接受中央社電訪表示，當時會議中，各方代表共識很高，會議沒多久就結束了。這樣「先苦後甘」的放假模式，比較好安排假期，之前也有過前例，並不是第一次。社群平台會有討論，可能是宣導不夠，讓人誤會結業式後就能放寒假。

蕭東原提到，對家長來說，比較要注意的反而是2月11日到13日，這3天學生還在放假，但多數家長仍要上班，年幼孩子須要人顧的話，最好提早準備。（編輯：陳清芳）1150121