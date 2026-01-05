中小學兼課鐘點費漲了之後 劉書彬盯盤點影響做好配套

高國中小兼課老師的鐘點費自2025年9月起回溯調漲，但配套措施不完備，基層仍有質疑聲浪。圖非當事人。（示意圖／方萬民攝）

民眾黨立委劉書彬今（5）日表示，教育部近期提高了基層教師兼課鐘點費，確實減緩「找不到老師」上課的困境，但整體教師待遇調幅長期沒有跟上基本工資漲幅，希望能研擬比照社福津貼導入CPI（物價指數）入法，確保基層教育工作者權益不受損。

教育部2025年底拍板多項針對中小學教師待遇的調整方案，並追溯自2025年9月1日起生效，預計會砸新台幣43.7億，有30萬名教師可望受惠。細看內容，「中小學導師費」從每月3,000元到漲到4,000元，調幅高達33％，另外高中、國中與國小兼課鐘點費也全面提高20％，像國中上課時間兼課鐘點費由每節378元調升至455元。

此外，由於不少高國中小有「行政逃亡」問題，此次教育部也針對兼任行政職務的教師增設「行政工作獎金」，按照校園規模、個人職等與工作表現評價，每月增給1,000至2,000元不等工作獎金。

民眾黨立委劉書彬（圖）認為跨部會甚至院際協調是教師鐘點費調漲大禮包之餘讓政策更完備的必要措施。（圖／CTWANT攝影組）

劉書彬對此回顧，其實以台灣勞工基本工資來講，目前已從2006年時薪66元一路調升至2025年的196元，漲幅將近200％，然而過去教師鐘點費漲幅僅5％至30％，對比每年物價指數3到4％的漲幅只能說是「小巫見大巫」，遲來的正義仍遠遠無法追上暴漲的物價指數。

劉書彬指出，如今教師待遇「多年不調、一次大漲」的結構性問題仍待解決，教育部不妨比照社福津貼，明定每4年參照CPI成長率調整導師鐘點費及行政加給，不要讓待遇變成首長「恩給式」作秀工具。她續指，教育部目前公布的獎勵方案其實並不細緻，比方增訂的教師「兼任行政工作」獎金，究竟如何判定領獎資格，1,000至2,000元行政獎勵既然被稱之為「獎金」，是否代表隨時可能被「中斷」？這類獎金就教師個人所得如何核課稅務？而且這類金額也太少，至少該增加每月約5,000元行政獎勵並同步刪減行政業務，以利鼓舞教師踴躍兼任行政職。

高國中小缺師問題已久，調漲鐘點費能否吸引更多人才投入教職？各界關注。圖為升大學學測考場學生，非指涉特定人。（示意圖／黃耀徵攝）

劉書彬再指，如今提高了高國中小平時課程兼課鐘點費，那俗稱第八節、寒暑輔「學藝活動」的額外課程，目前像國中老師這類課程每堂只能領450元，會比正課時間「漲價」後的每堂代課收入455元還少，還有因應缺師潮在學年初找來退休老師兼課，如今因為回溯調漲鐘點費，有些退休老師收入將達到月退停領基準而可能被追回部分退休金，讓支援人力反而變成苦主，未來問題將一一浮現，教育部務必與銓敘部等單位跨部甚至透過閣揆卓榮泰進行院際協商，不然美意只是治絲益棼。

