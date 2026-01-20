中小學將放寒假 社教館所和故宮推大玩家親子活動

〔記者林曉雲／台北報導〕中小學將放寒假，接續是春節假期來臨，教育部結合所屬館所、國立故宮博物院及文化部所屬文化機構，舉辦「MUSE大玩家-Team MUSE」系列活動，推出「陸、海、空恐龍戰隊」三角龍、滄龍、翼龍三種恐龍推廣品，象徵對不同知識領域的勇敢探索，各館限定一款恐龍戰隊夥伴，鼓勵民眾在1月24日至3月31日走訪各館所，參與各具特色的展演、營隊活動，體驗社教與文化館所的多樣魅力。

教育部終身教育司科長王鈴雅說明，寒假期間逢農曆春節，部分館所除主題活動，也推出新年特別活動，讓民眾於春節期間體驗文化與知識交融的美好時光，活動期間凡持活動集點卡或以手機登入「iMuseum臺灣」APP電子集章，參訪各館所並集滿3個館所戳章(須至少跨一縣市)，即可兌換活動推廣品，使用電子集章還可參加額外抽獎活動。

國立科學工藝博物館推出「寒假特別任務─口袋神探勇闖科工館」活動，邀請民眾加入「口袋神探特別小隊」，依照任務學習單指示，蒐集線索、破解任務、完成集章，就有機會獲得神秘獎勵；國立台灣美術館推出「馬躍揚名-馬年年畫特展」，共計90件獲獎作品展出，邀請藝術家林仁信與謝鴻均創作「金馬奔騰」、「羽隱」兩件委託作品。

此外，國立故宮博物院推出「故宮萌寵賀歲特輯」親子展廳探索活動，串聯當期「動物為伴」、「巨幅名作」、「摶泥幻化」、「愛硯成痴」、「集瓊藻」等展覽選件，設計8道關卡，邀請民眾以遊戲互動方式探索故宮文物。MUSE大玩家官網 可搜尋各館活動訊息。

