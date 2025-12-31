中小學導師加給、鐘點費提高 溯自9/1生效

（中央社記者陳至中台北31日電）教育部今天宣布，提高中小學導師職務加給、兼任及代課教師鐘點費，並增給教師行政工作獎金，追溯自今年9月1日生效。

教育部今天召開記者會，宣布多項提高教師待遇的措施，包括將公立高級中等以下學校導師職務加給，由每月新台幣3000元調高到4000元；兼任及代課教師鐘點費全面調增20%；增給行政工作獎金1000元到2000元；擴大自願赴偏遠地區教師傷害保險的適用對象。

部長鄭英耀表示，這不僅是政府對教育現場核心夥伴的承諾，更是用行動具體支持；行政院長卓榮泰非常關心此事，同意全面提升教師待遇，並追溯自今年9月1日生效，代表政府對教師價值的肯定和實質支持。

鄭英耀表示，教育現場挑戰複雜和多元，包含親師溝通、班級經營、協助行政工作等，教育部必須用政策作後盾。（編輯：吳素柔）1141231