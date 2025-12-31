中小學導師費增1千、鐘點費漲20%！ 追溯9/1起生效

教育部宣布，中小學導師加給每月增至4000元、鐘點費提高20%。（示意圖／photoAC）

教育部將給中小學教師紅包！教育部今（31）日宣布，將調高中小學導師職務加給，由每月3000元調高至4000元，其次為兼任及代課教師鐘點費全面調高20%，並增給教師行政工作獎金，同步擴大自願赴偏遠地區教師傷害保險的適用對象。教育部將追溯到2025年9月1日起生效，相關費用最快2026年1月就會入帳。

教育部今日召開記者會，宣布多項提高教師待遇的措施，包括將公立高級中等以下學校導師職務加給，由每月3000元調高到4000元，以肯定導師在班級經營與學生照顧上的關鍵角色；兼任及代課教師鐘點費全面調增20%，國小由336元調高至405元、國中由378元調整為455元、高中由420元調高為505元，改善教師授課待遇。

此外，教育部也將增給行政工作獎金1000元到2000元，將依據學校規模及教師兼任行政職務工作負擔程度等條件，讓老師願意投入教學服務；以及擴大自願赴偏遠地區教師傷害保險的適用對象，若是「偏遠地區學校」教師自願赴「特殊偏遠地區學校」或「極度偏遠地區學校」服務者，以及「特殊偏遠地區學校」教師至「極度偏遠地區學校」服務者，得續保傷害保險。

教育部長鄭英耀表示，這不僅是政府對教育現場核心夥伴的承諾，更是用行動具體支持，並追溯自今年9月1日生效，代表政府對教師價值的肯定和實質支持。

