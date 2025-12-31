中小學導師費增1000元 鐘點費提高20%

教育部長鄭英耀（左二）三十一日宣布，提高中小學導師職務加給、兼任及代課教師鐘點費，增訂教師行政工作獎金，追溯自一一四年九月一日生效。（中央社）

記者王誌成∕台北報導

教育部三十一日召開記者會，宣布多項提高教師待遇的措施，包括將公立高級中等以下學校導師職務加給，由每月新台幣三千元調高到四千元；兼任及代課教師鐘點費全面調增百分之二十；增給行政工作獎金一千元到二千元；擴大自願赴偏遠地區教師傷害保險的適用對象，增給教師行政工作獎金，追溯自一一四年九月一日生效。

教育部長鄭英耀表示，三項政策預計一年經費約四十三點七億元，由中央、縣市政府各分攤一半，估逾三十萬人受惠。

此外，教育部也宣布擴大偏遠地區傷害保險適用對象。原本只有「非偏遠地區」教師自願到「偏遠地區」適用，新政策進一步納入「偏遠地區」教師自願到「特殊偏遠地區」、「極度偏遠地區」的情況，提供更完整的保障。

教育部也補充，行政工作獎金由各主管機關審定，規劃分成三級，第一級是班級數五十班以上學校校長，每月加發二千元；第二級是五十班以上學校處、室主任、組長、科主任，每月加發一千五百元；第三級是班級數未達五十班學校，校長等行政職人員加發一千元。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良受訪表示，這是遲到許久的待遇調整，雖然與他們期待的還有不小落差，但還是願意正面看待，美中不足的是缺乏關鍵的「調薪法制化」，建立定期調整機制。

全國教育產業總工會理事長林蕙蓉表示，政策仍有很大的進步空間，教師薪資待遇及各種加給應隨物價指數每年調整，才能趕上高漲的通貨膨脹，吸引更多優秀人才進入教育職場。

全國代理暨代課教師產業工會表示肯定，但長期來看，還是希望建立制度化的調整公式，依據物價逐年調整。