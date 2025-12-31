中小學導師費多1000元、鐘點費增兩成

教師加給行政減量記者會合影，左起為教育部主任秘書林柏樵、教育部部長鄭英耀、教育部政務次長張廖萬堅、國教署長彭富源。（圖／教育部提供）

[NOWnews今日新聞] 教師待遇不足是師資荒的原因之一，教育部今（31）日宣布，調高公立中小學導師職務加給，並且鐘點費調升2成，調升部分將回溯到今年9月。另，明年起擴大「自願服務偏遠地區學校校長及教師特別獎勵辦法」傷害保險適用對象。代理暨代課教師產業工會肯定教育部調幅，表示是重要新年大禮；全教總則認為跟期待有落差。

教育部宣布調整如下：

一、公立高級中等以下學校導師職務加給，由每3,000元調至4,000元。

二、兼任及代課教師鐘點費全面調增20%，國小（40分鐘一節課）由336元調升至405元、國中（45分鐘一節課）由378元調高至455元、高中（50分鐘一節課）由420元調升至505元。

三、行政工作獎金，依教育階段、組織層級、學校規模及兼任行政職務工作負擔程度，按工作表現評價，依照三級發放，每月1,000元至2,000元不等的行政工作獎金。

第一級為班級數50班以上的學校校長2000元；第二級是班級數50班以上的學校處、室主任、組長、科主任1500元；第三級是未達50班的學校校長、處、室主任、組長、科主任、高中副校長及國中副組長1000元。

四、自願赴偏遠地區教師投保傷害保險部分，如「偏遠地區學校」教師自願赴「特殊偏遠地區學校」或「極度偏遠地區學校」服務者及「特殊偏遠地區學校」教師至「極度偏遠地區學校」服務者，得續保傷害保險。

▲教師待遇調整。（圖／教育部提供）

除了調高教師待遇以外，為了減輕教師兼任行政工作之負擔，教育部已全面盤點每年例行辦理之資料填報、訪視評鑑、研習訓練、競賽活動等事項，精進推動「行政減量」之調整措施，包括停辦或減併辦理內涵、調減辦理頻率、提升既有資訊之運用、採行彈性而簡化之辦理方式等。目前已盤點之150項工作項目，已精進或規劃於近期調整之措施共104項（占69％）。

舉例而言，國教署往年例行性向地方政府或學校調查之全國高級中等學校名冊、部分教育人員進用情形等資料，將調整由既有資訊系統提供，不再調查；過去學校每月填報之輔導工作推動成果，調減其填報頻率為每半年填報；各類教育人員之增能訓練，將視活動內涵，開放參加人員得選擇改採線上視訊參與，且近年內相同內涵之業務研習、活動，已參加過者，得免再參加；過去採紙本或電子表單調查之各類教育人員（如外籍英語教師）進用及配置情形資料，將簡化填報作業，納入既有資料庫辦理。

全國代理暨代課教師產業工會表示，教師鐘點費與導師費是歷年最大調幅，教育部展現誠意堪稱教育現場的重要新年大禮，對於緩解教師荒、提升教育職場吸引力，具有正面效果；但也提醒一次性大幅調整，某種程度也反映過去多年累積的薪資落後問題。

全教總表示，雖是遲到許久的待遇調整願意正面看待，但無論此次調整項目或調薪幅度，以及更為關鍵的調薪法制化，都與長期以來全教總的倡議有不小落差，呼籲行政院與教育部通盤研議，並儘快予以完善落。

