中小學導師費、鐘點費全面調升 新訂行政工作獎金 逾30萬人次

教育部今日（12/31）宣佈，將調高公立高中以下學校教師導師職務加給、兼任及代課教師鐘點費，以及增訂教師行政工作獎金，並追溯自今年（2025年）9月1日起生效，預估導師費14萬1,000人、行政主管4萬5,000人、鐘點教師12萬7,000人次，將有超過30萬人次受惠。另也擴大偏鄉教師傷害保險適用對象，並宣布行政減量三大具體措施。

導師費每月增1000元、鐘點費調幅20%

現行國中小導師3,000元的職務加給已凍漲13年，高中也有8年未調整。根據教育部規劃，公立高級中等以下學校導師職務加給，由每月新台幣3,000元調高至4,000元；兼任及代課教師鐘點費全面調增20%，國小由336元調升至405元、國中由378元調高至455元、高中從420元調升至505元。

現行 調整後（114.09.01起） 導師職務加給 3,000元/月 4,000元/月 國小鐘點費（40分鐘） 336元 405元 國中鐘點費（45分鐘） 378元 455元 高中鐘點費（50分鐘） 420元 505元 資料提供：教育部。製表：趙宥寧

增訂行政工作獎金 依學校規模每月1,000至2,000元

今年7月全國教育局處長會議，也有縣市代表提出行政差異加給。針對行政工作獎金，教育部將按照行政工作負荷，依照學校規模，以50班作為標準。50班（含）以上校長每月2,000元、主任／組長每月1,500元，學校規模未達50班者就是每月1,000元。

針對部分小型學校眾多的縣市，例如台東僅一校超過50班、嘉義市0校50班，國教署長彭富源說明，則會視縣市情形給予「該教育階段學校前5%」，藉以鼓勵小型學校眾多的縣市內「大校」，讓行政工作負擔能獲得肯定的回報。

行政獎金級別 適用對象與規模 每月加發金額 第一級 50班（含）以上學校之校長 2,000元 第二級 50班（含）以上學校之主任、組長、科主任 1,500元 第三級 未達50班之學校，全體行政職人員（含校長、主任、組長、科主任） 1,000元

另有關自願前往偏遠地區服務的教師傷害保險，現行僅針對從城市前往偏鄉的教師，除了公保以外，也予以投保傷害險。教育部今日宣佈將擴大資格，若偏遠地區學校教師自願赴「特殊偏遠地區學校」或「極度偏遠地區學校」服務者，以及「特殊偏遠地區學校」教師至「極度偏遠地區學校」，得加保傷害保險。

整併重複業務 行政減量三大措施

至於行政減量措施，教育部主任秘書林伯樵表示，過去三個月以來，針對高中以下學校行政工作進行檢討，通盤檢視索資（填報）、訪視（評鑑）、研習（訓練）三大類業務，共有八項檢討原則：簡併項目、評估辦理必要性、縮短程序、善用既有資料、調整辦理期程內容與形式、精簡文書作業、調整評鑑指標、建立內部定期檢討機制。

經過三個月檢討，檢討150項業務，其中104項完成調整，調整比率達69%。並研議三大減量模式：

教育部長鄭英耀表示，教育現場挑戰越來越複雜、多元，包含校長校務治理創新的挑戰，也包含教師不只要進行教學，同時要進行親師溝通、推動行政，在高壓環境下必須用制度做教師、校長後盾，不僅止於口頭感謝。

鄭英耀強調，這不僅是政府對教育現場和新夥伴校長及老師的承諾，更是教育部用行動具體支持，給予教師專業肯定與實質支持。

整體而言，調增教師加給待遇，每年將增加43億7,000萬元經費支出。教育部政務次長張廖萬堅補充，因應地方財劃法修正，已與地方縣市代表討論，上述經費將由中央、地方個別支出50%，地方政府也樂觀其成。

