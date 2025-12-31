中小學師加薪！導師費增1千.鐘點費調增 每月最高2千元行政工作獎金

教育部今（31）天正式宣布全面提高中小學導師的薪資待遇，包含導師職務加給，將由每月3千元調高到4千元，兼任及代課教師鐘點費全面調增20％，並首度增給行政工作獎金。這些調整措施都會追溯自今年9月1日起生效，也代表符合資格的教師可以領回過去數個月的薪資差額補發。

教育部表示，近年來教育政策持續推動，教學型態日趨多元，期盼透過制度性調整，讓教師在付出專業的同時也能獲得相應的支持與肯定。本次調整重點如下：第一，公立高級中等以下學校導師職務加給，由每月3000元調高至4000元。

第二，兼任及代課教師鐘點費全面調增20％，國民小學由336元調升至405元、國民中學由378元調高至455元、高級中等學校由420元調升至505元；第三，依教育階段、組織層級、學校規模及教師兼任行政職務工作負擔程度，按工作表現評價增給每月1000元至2000元不等之行政工作獎金。

第四，自願赴偏遠地區教師投保傷害保險部分，如「偏遠地區學校」教師自願赴「特殊偏遠地區學校」或「極度偏遠地區學校」服務者及「特殊偏遠地區學校」教師至「極度偏遠地區學校」服務者，得續保傷害保險。

除了調高教師待遇以外，為了減輕教師兼任行政工作之負擔，教育部已全面盤點每年例行辦理之事項，精進推動「行政減量」之調整措施，目前已盤點之150項工作項目，已精進或規劃於近期調整之措施共104項（占69％）。

