中小學教師兼行政加發獎金 每月1千至2千不等

（中央社記者陳至中台北31日電）中小學近年出現教師荒，也越來越難找到人擔任行政工作。教育部今天宣布在原有的主管職務加給外，再加發「行政工作獎金」，分成3級，最高每月加發新台幣2000元。

教育部今天召開記者會，宣布多項調整教師待遇政策，其中考量教師兼任主管職務的辛勞，工作負擔繁重且表現優良的教師，各主管機關可額外發給每月新台幣1000元到2000元不等的「行政工作獎金」。

教育部今天稍晚以文字補充，上述獎金由各主管機關審定，規劃分成3級，第1級是班級數50班以上學校校長，每月加發2000元；第2級是50班以上學校處、室主任、組長、科主任，每月加發1500元；第3級是班級數未達50班學校，校長等行政職人員加發1000元。

教育部國民及學前教育署長彭富源接受媒體聯訪表示，「行政工作獎金」是外加於現有的主管職務加給。考量班級數較多的學校，行政工作也較複雜，才會訂出上述3級。

至於為何以50班作切割，彭富源表示，過去很多法令用的是更高的70班，這次以50班為界已相對較低，估算全國中小學達到50班的約有400多校。

彭富源表示，政策有提供彈性，部分縣市超過50班的學校較少，可以「班級數達轄下同教育階段學校前5%」為準，給予第1、2級的工作獎金。

全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良表示，「主管職務加給（俗稱行政加給）」才是法定的教師待遇，這次增加的「行政工作獎金」恐怕治絲益棼（比喻行事不得要領，反而越做越糟）。

侯俊良表示，全教總近年一直爭取將主管職務加給「單一薪級化」，即不再區分年資、職級，一律以現行最高的校長級別發給，這樣的作法比較明確，且更有法制化的保障。

侯俊良提到，教育部以學校規模區別3級，也可能造成困擾，大校的行政比較複雜，但小校的行政工作不見得比較輕鬆，行政人員比較少，仍有一堆工作要處理。期盼教育部後續還能再研議修法，根本解決問題。

全國教育產業總工會（全教產）理事長林蕙蓉也表示，同樣數量的公文來到學校，不管大校小校都要訂計畫、排活動、做調查，以學校規模區分，對基層來說完全不公平，也可能造成校內更多紛爭。期盼教育部全面提升行政加給，而非僅給額外工作獎金。（編輯：張雅淨）1141231