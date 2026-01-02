中小學教師待遇調升 私中盟籲政府編足額經費補助私校
〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長鄭英耀部長日昨宣布，中小學導師加給將由3000元調高到4000元，兼代課教師鐘點費全面調增20％，並追溯自去(2025)年9月1日起生效，30萬名教師受惠，2025年即中央加地方預計增加14.5億元。全國私立中學聯盟發聲明呼籲公私一體，教育部應編列足額經費補助，讓私校教師得以同步調升待遇，以免淪為調薪的孤兒。亦即要政府幫忙買單私校教師之調薪，否則將號召私校教師前往教育部抗議。
私中盟輪值主席、僑泰高中校長温順德表示，樂見政府願改善教師授課待遇，但私校衍生的經費如何處理，教育部並未明確說明，讓各私校憂心忡忡，教育部若置之不理，私中盟將召開記者會表達不平，也將號召私校教師至教育部抗爭，捍衛基本權益。
温順德表示，這次調增鐘點費，不僅兼代課教師，還包括專任教師超鐘點，所需經費龐大，以該校為例，全校145班、近300位教師，導師加給每月調高1000元，一年需190多萬元；教師鐘點費調增20％，一年約需1000萬元，合計將近1200萬元，政府若不全面補助，經費不知從何而來。
温順德表示，近年物價飛漲，教師本俸逐年晉級，健保退撫、超額年金支出日增，加上代理教師年資提敘，辦學成本不斷上揚，財務壓力益形加劇。國教署曾委託學者研究，證實私校學費過低，且每位學生的學費補助，僅公校的3分之2，根本無法支應人事開銷，但12年國教推動以來，僅配合軍公教調薪，將學費微幅調升4次，雜費則21年未變，法定支出不斷增加，各項收費卻全面凍漲，如果調升教師待遇還要私校買單，不啻將私校推入懸崖。
温順德也表示，108課綱推動以來，私校雖可撰寫計畫，增添各項教學設備，但得編自籌款推動，已讓財務雪上加霜，而政府補助款縮水，讓各校難以接受，以充實教學計畫為例，原訂20％自籌款，核定時被改為35％；學習歷程檔案作業費，原本有編列預算，第3年起卻要學校自付，去年10月教師身心調適假上路，政府編列代課鐘點費，又未納入私校教師，令各私校義憤填膺。
更多自由時報報導
急凍！強烈冷氣團報到下探8度 短暫回暖又降溫時間曝
馬太鞍堰塞湖水位降了！怪手超人壩頂開挖 最新引流畫面曝
台灣真的降價了！智利櫻桃出現甜甜價
石平禁入中卻能來台？中國外交部發言人被日媒問到「當機」大怒
其他人也在看
賴清德元旦大發飆 怒嗆彈劾浪費時間
國民黨團、民眾黨團日前在立法院提案彈劾總統賴清德，並邀請總統1月21至立法院說明。對此，賴清德今（1日）怒嗆，他上任總統後不貪不取，沒有任何違法，這時候立法院在野黨不審預算而提出彈劾目的何在？他還強調「你（在野黨）明知道你沒有三分之二的多數你還要提案，浪費時間」。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 948
胡振東曝「中犯台美軍不登島」原因！他揪端倪：美國看不下去了
美國國防部前官員胡振東（Tony Hu）近日表示，若台海爆發戰爭，美國將不會到台灣本島，因為台灣有足夠防禦資源，美軍若貿然登島反會造成指揮混亂，引起外界討論。對此，心理諮商與跨領域工作者葉永銘認為，胡振東是美國派來「執行反心戰工作」的，美國大概看不下去了，才如此反常地直接介入說明中國入侵的難度。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 29
郭正亮曝「賴清德又要抓狂」：台灣有史以來最危險總統
總統賴清德近日受訪稱共軍幾十年未越雷池因「實力不到」，隨即出現解放軍「正義使命」圍台演習，連Threads投票也一面倒歸咎於賴清德。前立委郭正亮直指對岸30日軍演，可能預判到賴清德元旦演說會狂飆，且未來半年賴還會一再抓狂，真的是有史以來最危險的總統。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 301
藍白不讓步！堅持總統國會報告再審軍購 民進黨團開嗆了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導總統賴清德遞出未來8年將投入1.25兆的國防特別預算，而政院也將「國防特別條例」送往立法院，但藍白立委堅持要求賴清德赴國會報告，還要求政院依法編列軍人加薪等預算再來商量。對此，民進黨黨團幹事長鍾佳濱今（31）日強調，藍白不是不懂憲法，而是故意裝傻，不斷拿違憲理由要求承諾作為通過審查軍購的條件，這完完全全就是抵制，不用再說太多的藉口。民視 ・ 1 天前 ・ 258
元旦回擊賴總統！侯勸「別政治算計」 昌嗆「道歉」
元旦回擊賴總統！侯勸「別政治算計」 昌嗆「道歉」EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 42
共軍圍台軍演、國防預算卻卡關！在野5度封殺「1.25兆國防預算」 10名藍白立委名單曝光
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導共軍在29日、30日連兩日在台灣周邊進行大規模軍演，甚至射擊範圍比以往更接近台灣，同一時間立法院程序委員會30日開會，安...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 640
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 234
洛馬獲對台軍售103億合約 因應台空軍「緊急作戰需求」
根據《路透社》報導，美國國防部於12月31日發出聲明，宣布洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，並指能滿足台灣空軍的「緊急作戰需求」，該合約的上限金額為3億2850萬美元（約新台幣103億元），合約相關作業將於佛州奧蘭多執行，預計2031年6月完成。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 94
青鳥女神嗆「希望砲彈打到國民黨部」 網炸鍋：檢調呢
行政院12月18日通過國安法修法草案，明定任何人不得鼓吹外國、大陸對我國發動戰爭或採取非和平手段，違者最高處100萬元罰鍰。但青鳥網紅徐閉日前曾喊「每天祈禱飛彈擊中特定媒體大樓」，近日又發文嗆「希望飛彈打到國民黨桃園黨部」，離譜言論被指已觸法。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 51
不讓高虹安！何志勇拋民調PK被指「不可能」 藍：違背只能黨紀處分
國民黨日前宣布新竹市長不辦初選，直接禮讓現任市長高虹安，國民黨前發言人何志勇仍宣布參選，堅持黨內應先辦理公開初選，產出的最強人選再與高虹安進行第二階段民調PK。據《太報》報導，國民黨黨務人士直言，一旦中常會通過藍白共推高虹安選新竹市長，任何人都要服膺黨的決定，若違背只能黨紀處分。鏡新聞 ・ 19 小時前 ・ 108
只有立委能罷免總統？翁曉玲提修憲：人民應享有直接罷免權
國民黨立委翁曉玲針對現行《憲法》增修條文規定僅立法院有權罷免正副總統之限制，提出修憲草案。她主張應將罷免提案權開放給人民，只要經選舉人總數1.5%以上提議、10%以上連署，即可直接提出總統罷免案，打破目前僅能由國會發動的限制。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 133
李文忠嘆：國防預算被擋、執政黨除叫罵外也該做些正事
[Newtalk新聞] 中國解放軍軍演剛結束，前退輔會副主委李文忠今（1）日對朝野有感而發說，台灣増加國防預算提昇自我防衛能力，理所當然。在野黨要想清楚，繼續阻擋總預算及國防特別預算，連討論的機會都不肯，國人怎麼看？怎麼想？執政黨也要想清楚，除了叫駡之外是不是也要為了預算過關做一些正面的事？ 李文忠說，解放軍軍演結束，此次是針對賴清德總統、高苗首相及川普對台軍售，令人意外的是，演習宣稱「外線立體懾阻」，項目卻無反介入/拒止。 李文忠說，從軍事層面來看，這次軍演最令人矚目的是，火箭落點逼近我24浬鄰接區，是歷次軍演最接近台灣本島的一次，實際就是將我們當軟柿子吃。當局必須模擬當解放軍機艦越過我24浬線、10浬線時，以及飛彈、火箭砲越過24浬鄰接區、10浬領海乃至台灣上空時，我如何因應？ 李文忠說，另一個令人矚目的是，軍演以遠程火箭取代相對昂貴的飛彈，還有無人機的角色。過去我們質疑M1A2T戰車、愛國者反飛彈系統佈署在東部、NASAMS飛彈、M109A7自走砲，絕非眨低其性能，但不符合不對稱及未來戰爭的需求。但願審查國防預算時，軍方及朝野有専業的辯論。 李文忠說，從政治層面來看，解放軍軍演一新頭殼 ・ 22 小時前 ・ 206
共軍圍台軍演結束！中共高調宣示「終將統一」：挫敗台獨分裂和外部干涉圖謀
中共解放軍東部戰區於 29、30 日在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」大規模軍事演習，引發外界關注其結束時點。東部戰區新聞發言人李熹 31 日宣布，該次演習已「圓滿完成任務」，並稱此次全面檢驗了解放軍的一體化聯合作戰能力。李熹強調，戰區部隊仍將保持高度戒備，持續加強練兵備戰，並重申將「堅決挫敗台獨分裂與外部干涉圖謀」，維護國家主權與領土完整。2025......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 124
藍白封殺國防預算！陳水扁元旦憶：馬英九、宋楚瑜杯葛買不到柴電潛艦
總統賴清德提出8年1.25兆國防預算，但藍白在中國解放軍進行環台軍演之際，12月30日第5度封殺國防特別預算條例。前總統陳水扁今（1）日在2026年元旦發聲，以過去要買柴電潛艦時，遭到時任國民黨主席馬英九、親民黨主席宋楚瑜聯手杯葛反三大軍購案為例，奉勸藍白兩黨記取前車之鑑，今天不買，明天買不到。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 170
彰化縣長選戰加溫！「誰是立委接班人？」議題發燒
立委陳素月將代表民進黨挑戰彰化縣長大位，國民黨方面，謝衣鳯也表態參選，「雙姝對決」已牽動彰南政局，將來縣長出線後，誰來接手立委，成為彰化政壇熱議焦點。「誰是接班人？」隱隱牽動下屆彰化縣長選局，陳素月確定代表綠營出戰，誰是「素月接班人？」其子弟兵、縣議員張欣倩，首先被點名。依循陳素月當年競選策略，先參自由時報 ・ 15 小時前 ・ 5
「根本彈劾不了我還提案！」賴清德元旦發火要藍白辦正事：我沒貪也沒違法
近年兩岸情勢緊張、朝野對立加劇，除明年度中央政府總預算持續卡關外，行政院已對停砍公教年金案聲請釋憲及暫時處分，憲政大戰一觸即發。而後，在野的國民黨及民眾黨團在2025年12月19日宣布啟動對總統賴清德的彈劾案程序，立法院司法委員會則前一日就通過彈劾行政院長卓榮泰的提案。對此，總統賴清德今（1）日元旦重話表示，他不貪不取，沒有違法，彈劾的目的何在？且彈劾案根本......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 82
800公尺棧橋直插海灘！共軍偷練登陸戰 日媒揭「三船一體」戰術
中共解放軍甫結束圍台軍演，日本媒體今日（1/1）披露，共軍去年在沿海地區疑似展開登陸訓練，並動用大型滾裝船等民用船隻反覆訓練，日美兩國認為，中國正在強化犯台能力，已對此提高戒備。太報 ・ 20 小時前 ・ 16
立院彈劾賴清德是「浪費時間」？醫揭憲政漏洞：5大法官就能做評議多麼荒謬
總統賴清德今（1）日發表新年談話並接受媒體提問，針對在野黨在立法院提出的總統彈劾案，他強調自己「不貪不取，沒有任何違法」，並直言，藍白明知沒有3分之2多數仍提出提案，是在浪費時間。對此，時常評論時事的醫師沈政男則指出，真正浪費台灣一整年的，是大罷免，而參與其中最深的人之一就是賴清德。沈政男今（1）日在臉書撰文表示，彈劾總統如果是追究法律責任，為何由立法院發動......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 32
新生兒數恐跌至8萬 醫籲制度保障年輕人先生育再追夢
（中央社記者曾以寧台北1日電）婦產科醫師以過去1年減少趨勢預估，今年新生兒數可能僅剩8萬多人，建議政府解決年輕人問題，讓年輕人願意先生小孩再完成人生夢想，並提醒應用制度保障產科及兒科醫療量能。中央社 ・ 17 小時前 ・ 1
賴清德轟藍白提彈劾浪費時間！黃國昌嗆：要不要為大罷免浪費一整年道歉
藍白通過總統賴清德彈劾提案，要在今年5月19日表決，賴清德今（1）日重話重話批評，浪費時間，「我去年上任到現在，我不貪不取，沒有任何違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在？」對此，民眾黨主席黃國昌大嗆，賴清德要談浪費時間，那要不要針對撕裂台灣社會、浪費台灣社會一整年的大罷免跟台灣人民道歉？三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 57