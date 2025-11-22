中小學教育革新! 黃昆輝教授推動AI教育探討新策略

生活中心／洪巧璇、黃啓豪 台北報導

ＡＩ橫空出世，為各行各業帶來新的挑戰，也悄悄改變了教學模式，黃昆輝教授教育基金會舉辦研討會，聚焦在中小學的教育革新，強調要增進學校師生的人工智慧素養之外，另一方面也積極推動AI在教育上的具體應用。

黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝：「教育界同仁必須充分了解AI發展的趨勢。」人工智慧快速發展，各行各業都面臨科技帶來的挑戰，教學領域更是如此，老師的角色、學習模式，又會如何改變，黃昆輝教授教育基金會22號舉辦研討會，邀請教育界的學者齊聚一堂，一探究竟。曾擔任拉德堡德大學「國家教育AI實驗室」主任的莫勒納爾教授，也千里迢迢從荷蘭來到台灣參加研討會，分享她長期致力於AI在教學應用上的研究成果。荷蘭拉德堡德大學教授莫勒納爾：「值得注意的是，所有這些系統轉型，都伴隨著教育系統的擴展，特別是K12教育階段的強化，所以我們今天齊聚在這裡。」

中小學教育革新！ 黃昆輝教授推動ＡＩ教育探討新策略（圖／民視新聞）

研討會聚焦AI時代的中小學教育革新，AI賦能就像是學生們的專屬家教，只要在學習上遇到困難，就能隨時能獲得解答，黃昆輝教授也認為這樣，更能優化學習。黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝：「如何善用AI來改善我們的課程，來改善我們的教學方法跟教學的評量，使教學優質化成為一個智慧型的學校。」









中小學教育革新！ 黃昆輝教授推動ＡＩ教育探討新策略（圖／民視新聞）

科技日新月異，教育也得要與時俱進，希望讓AI賦能的教育，也和半導體晶片設計一樣，成為台灣的驕傲。





