中小學數位學習深耕計畫 8年逾2萬人次受惠

記者黃朝琴／臺北報導

近年AI風潮席捲各界，教育部透過「中小學數位學習深耕計畫」，結合學科知識和新興科技，累積開發出216套創新課程，8年來有超過2萬人次受惠。

教育部今（13）日在資訊月臺灣教育科技展，展出40所學校的主題課程成果，並頒獎表揚教師。教育部資訊及科技教育司司長吳穎沺表示，AI世界的全球公民，需要應用科技，處理沒有標準答案的問題。教育部透過數位深耕計畫，培育中小學教師，從民國107年至今，已累積許多寶貴經驗。

例如新竹縣博愛國中的課程中，引導學生運用物聯網、人工智慧工具，構思並實作低碳生活方案，例如結合太陽能和智慧控管用電的「節能小屋」，能自動分類、提升回收效率的「玻璃紅綠燈」等。

苗栗縣大湖鄉東興國小結合鄰近社區產業特色，開發「病蟲害AI辨識互動遊戲」，協助辨識病蟲害，避免農藥過量或誤用。師生還一同製作「草莓碳足跡地圖」，引導遊客規劃低碳交通的採莓行程。

總計畫主持人、成功大學教育所教授楊雅婷指出，這項計畫鼓勵學生主動探究，運用新興科技、跨域知識，解決國際關注的永續發展議題，不僅展現了創造力，更培養團隊合作、高層次思考能力。

教育部今日在資訊月臺灣教育科技展，展出114年中小學數位深耕計畫，40所學校的主題課程成果。（教育部提供）

教育部今日在資訊月臺灣教育科技展，展出中小學數位深耕計畫，圖為新竹縣十興國小主題課程成果。（教育部提供）