中小學校事會議存廢爭議 全家盟：廢除如同請鬼拿藥單

〔記者林曉雲／台北報導〕中小學校事會議改革案上路，教師團體全教總要求廢除，全國家長團體聯盟理事長蕭東原今(23日)發聲明疾呼，絕對不可以廢除，一旦廢除校事會議、回歸教評會，無疑是請鬼拿藥單，台師大女足案教練霸凌學生就是師師相護的明顯例子。

蕭東原舉例，他參與調查過一個管教不當的校事會議案件，調查小組建議記小過一次，到校事會議變申誡一次，到考核會完全沒懲處；而他擔任教育部霸凌審議委員會委員，遇過不只一個輕縱的案件，其中一件調查報告認定霸凌成立，建議停聘2年，到了教評會剩申誡一次，被教育部退了3次，沒有推翻事實認定，但還是維持申誡一次。

廣告 廣告

蕭東原表示，台師大周台英女足抽血案，台師大校教評會原決議的是不予晉薪、不得超授鐘點、不得在校內外兼職兼課、停止指導學生論文、停止申請國科會等相關研究計畫一年，無關痛癢的懲處，若非媒體大肆報導，加上教育部強力施壓，怎麼可能會有最終是解聘且4年內不得聘任為教師的處分，不管考核會還是教評會，師師相護的案例皆劣跡斑斑。

蕭東原也質疑校事會議成案率低，到底是濫訴還是師師相護造成，根據國家人權委員會調查，校事會議實施前後，不成案的比例並沒有明顯增加，何來校事會議造成濫訴之說？近一年來全國不適任教師只有26人，這不正是師師相護的鐵證？但怎麼被操作成是家長濫訴，廢除校事會議、回歸教評會，無疑是請鬼拿藥單，校事會議不可廢。

蕭東原強調，不適任教師過往沒有處理機制，家長投訴無門，當時多少家長團體共同努力才催生校事會議機制，不適任教師才有了處理機制，即使真的要廢除也要有完整的替代方案，反而是教評會未兼行政教師代表過半和考核會沒有家長代表，因而造成師師相護，才是應該解決的問題。

【看原文連結】

更多自由時報報導

要求立即廢除校事會議 全教總號召教師1/25上街頭

解決師師相護問題 全家盟：校事會議絕對不可以廢除

北北基大雨特報 台南下探7.4度 17縣市低溫特報

台南永康首場官辦年貨大街1/23-1/25登場 交通管制、停車規劃公布

