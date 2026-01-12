中小學校事會議改革拍板 教育部刪匿名檢舉、新增輔佐人制度

中小學校事會議改革拍板，教育部今發布相關辦法，新制強化案件分流、刪除匿名檢舉，並新增輔佐人機制。(記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕引發教師強烈反彈的中小學校事會，教育部今(12)日發布改革方案，修正受理機制，改由校長邀集外聘調查人才庫專業人員、校事會議教師代表及家長代表共4人組成會議，採無記名投票決定是否受理，校長不參與表決，並刪除匿名檢舉，新增輔佐人制度，以提升案件處理的嚴謹性與公正性。

教育部修正發布「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，強調在確保兒少最佳利益前提下，兼顧學生學習權與教師專業及程序正義，強化案件分流與制度精準性，避免小案大辦，讓校園事件回歸適切機制處理。

教育部指出，解聘辦法係依「教師法」第29條授權訂定，原係為處理涉及教師不適任重大案件，然而近年實務反映，部分性質輕微或屬親師生互動、行政管理與考核爭議的案件，仍須啟動校事會議及全外聘調查程序，導致行政量能耗損，亦引發濫訴疑慮。

教育部說明，為建立親師生溝通與預防機制，明定學校可透過巡堂、觀課、親師生溝通及行政晤談等方式，及早掌握教學與互動情形，發揮事前預防功能，避免問題惡化後才進入檢舉與調查程序；在檢舉案件受理與分流方面，明確規範校事會議僅處理教師法所定不適任案件，若屬考核懲處事項，則回歸教師成績考核機制處理，落實案件分流。

教育部表示，修法也強化程序保障與保密責任，明定參與案件處理的所有人員均負保密義務，違反者須依法追究責任；並新增輔佐人制度，行為人或被害人在接受訪談時，可由輔佐人陪同，協助理解程序與表達意見；同時，明定學校於教師評審委員會審議時，應主動提供調查與輔導報告，保障教師充分陳述意見的權利。

此外，教育部說明，同步健全主管機關監督機制，針對學校依考核辦法報請備查案件進行事後監督，如認有違法疑慮，得退回要求續行調查或另組調查小組，以確保處理結果合法妥適。

教育部表示，將持續辦理法規宣導、調查人才庫回流訓練，並製作校園事件受理流程圖與實務手冊，協助學校正確適用法規，整體修法係在既有制度架構下進行優化，透過明確分流、程序合理化與監督機制，兼顧教育專業、程序正義與校園穩定，讓學校回歸教學本位，營造正向安全的學習環境。

