中小學校園環境安全改善 2年20億完成650件

（中央社記者許秩維台北28日電）為讓國中小學生擁有更安全舒適的學習場域，行政院自113至114年投入新台幣20億元，支持教育部推動「公立中小學校園環境安全改善計畫」，目前已完成650件改善成果。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，屏東縣佳冬國中的孩子每天行經的通廊，原本因路面老化略顯不便，透過計畫經費補助改善排水，學生在雨天行走不用再擔心濕滑，更新後的動線也讓教室間的往返更順暢。

高雄市正興國小原本鏽蝕的女兒牆，則更新為線條簡潔且安全性更高的鋁合金欄杆，帶有鳥類意象的鏤空設計與校園彩繪互相呼應，讓環境增添童趣與美感，開闊明亮的走道，讓孩子在校園裡活動時更自在放心。

走進嘉義縣六嘉國中的教室，最先感受到的是瀰漫在空氣中的舒適感，在防水隔熱工程完成後，原本悶熱的教室變得乾爽宜人，雨天也不再受滲水影響；學生也反映，上課時更容易專注，午後的倦意比以前減少許多。學生在教室裡待得更自在，也更願意多停留在教室內討論、分享。

國教署表示，安全而富含美感的校園，是支持孩子快樂學習的重要基礎，透過經費挹注改善學校硬體，希望學生每天踏入校園時，都能感受到安心愉悅的氛圍；未來國教署將持續投入，協助各校打造更具溫度與品質的學習環境，讓每所學校都成為孩子心中最想踏入的場所。（編輯：吳素柔）1141228