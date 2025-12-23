中小學校長不適任事件頻傳 教師工會籲落實退場

（中央社記者陳至中台北23日電）多個教師工會代表今天共同召開記者會，以今年爆發的桃園市、屏東縣2起不適任校長事件為例，呼籲教育部及縣市政府落實退場機制，避免校長權力集中，成為濫權溫床。

全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良、桃園市各級學校產業工會（桃學產）理事長陳俊裕、屏東縣教育產業工會（屏教產）監事吳婉鈴今天一同在台北召開記者會，分析今年引起媒體關注的2起不適任校長事件。

屏東縣琉球國中校長蘇傳桔對代理教師過勞猝死未善盡保護，並涉及秋後算帳、職場霸凌等，本月22日遭監察院糾舉。

廣告 廣告

屏教產監事吳婉鈴表示，事件起源於2021年，琉球國中莊姓代理教師因長時間工作壓力過勞猝死，同校的教師阿邦（代稱）在法庭作證，陳述校內工作環境，後續卻被校長蘇傳桔多次在公開場合影射阿邦作偽證，還強行召開校事會議討論阿邦的「不適任」。

吳婉鈴主張屏東縣府應立即將蘇傳桔調離現職，並透過不適任調查程序，給予解聘處置，還給琉球國中一個健康、尊嚴的教育環境。

另一起事件是發生在今年年初，桃園市某技術型高中爆發服裝儀容爭議，校長在公開場合將穿著便服的學生叫上台，施以羞辱性言語，後續又爆出涉及會議程序違失、家長會運作經費流向不明等。主管機關目前已進入「不適任校長」的調查程序。

桃學產理事長陳俊裕表示，上述爭議並非單一事件，而是包含校務治理、師生權益、財務運作等長期失序。主管機關有責任儘速調查並依法追究責任。

全教總理事長侯俊良表示，這兩起事件都可歸結於校長權力無限擴大的濫權，主管機關卻往往消極以對，拖延調查程序。類似情況如果不是發生在校長，而是教師身上，恐怕早早就以校事會議、不適任教師程序解聘。

侯俊良並說，現行法規甚至允許不適任校長回任教師，形同給予2次機會，無法有效保障師生權益，呼籲中央和縣市共同落實不適任校長處理機制。（編輯：張銘坤）1141223