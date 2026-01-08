中小學營養午餐免費政策 新北議會國民黨團樂見市府評估可行性





針對台北市宣布全面推動營養午餐免費政策，引發各縣市是否跟進的討論，新北市長侯友宜也坦言，新北市若全面實施中小學營養午餐免費，初估每年約需新增支出 46 億元，市府將盤點整體財政狀況，並為明年預作「適時調整」的準備。新北市議會國民黨團表示，提升學生的食養權益是大家共同的期待，樂見市府務實評估營養午餐免費的政策可行性。

國民黨書記長王威元表示，新北市人口超過 400 萬人是全國最多的直轄市，但人均預算卻長期偏低，現行投入在教育上的資源已是全國最高之一，這正是新北市必須面對的結構性現實。未來若營養午餐成為「全國一致」的基本照顧政策，就不應由單一縣市自行吸收龐大的財政壓力，中央政府更應負起統籌責任，與地方政府共同討論制度設計與財源分擔，確保全國孩童都能被公平照顧。

廣告 廣告

黨團幹部指出，若全國同步實施營養午餐免費政策，初估每年約需 200 億元經費。然而中央政府卻能輕率提出高達 1.25 兆元的特別預算用於軍事採購，未來每年更將額外支出超過 1,500 億元對美軍購。相較之下，關乎孩子每日基本照顧的營養午餐政策，難道不更值得中央優先正視與投入？

國民黨團強調，新北市政府目前每年已投入約 13.5 億元於學生營養午餐補助與品質提升，包含推動「安心蔬菜」、「國產可溯源食材」及「美熱地計畫」，確保食材來源安全、熱食供應量能穩定，這些都是市府積極回應國民黨團長期的訴求、且持續精進的施政成果。未來也將持續呼籲中央正視地方現實，回到以孩子福祉為核心的公共政策討論，讓每一分預算，都花在最該被照顧的地方。

更多新聞推薦

● 桃市新闢50條桃小巴路線 首波5090A、5106(A)(B) 1/12上路