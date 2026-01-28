中小學生入大學 花蓮孩子拓展學習視野

花蓮中小學生在大學參加活動

為拓展花蓮縣中小學生學習視野並強化多元學習經驗，花蓮縣政府教育處與國立臺灣師範大學合作，辦理「花蓮中小學生入大學堂」計畫，帶領縣內五所國中小學生，前往國立臺灣師範大學，透過校園體驗與跨域學習，增進學生對未來學習的認識與想像。

本次參與學校包括秀林國中、新城國小、嘉里國小、崇德國小及和平國小。這些學校平時與師大合作進行PASSION 課程，在哥哥姐姐陪伴下學習。而本次計畫就猶如「網友見面」，大小學伴相見歡，將線上課程延伸至實體學習場域，深化教學連結，強化整體學習支持。



花蓮縣政府教育處處長翁書敏表示，結合大專校院資源，創造師生直接互動的機會，提供學生更實際的學習體驗，進而有效提升學習興趣與成效。未來也會持續辦理中小學生走進大學校園計畫，以拓展學生視野並設定學習目標。