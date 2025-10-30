中小學生讀物選介推廣活動展開 有機會抽3千元禮券
文化部第47次「中小學生讀物選介」今年共選出623種推薦讀物及70種精選之星書籍，文化部也自即日起推出系列推廣活動，以全新故事場景「閱讀的魔法森林」揭開序幕，以短影音企劃，將各類精選好書，透過影音將評審推薦理由與書籍亮點帶給民眾，邀請大家化身森林小探員，展開尋書探險，民眾只要在11月25日前，在官網觀看短影音與精選之星書單並完成答題，就可參加抽獎。獎項包含「首獎」電子圖書禮券3,000元、「搜書達人獎」、「愛書團體獎」及「FB好書帶回家」等，總價值高達10萬元。臉書粉絲專頁也同步舉辦留言抽獎，邀請大小朋友分享最喜歡的「精選之星」書籍。
而除了線上活動，文化部更深入校園與社區，規劃3大實體推廣形式，包含全臺20場「主題書展」，由各校量身打造閱讀專區；5場「校園講座」，邀請獲選書籍作者與學生面對面交流，分享創作歷程與閱讀啟發；5場「閱讀推廣行動站」，搭配校園活動設置互動展攤，讓學生與家長共同體驗閱讀的樂趣，相關資訊可上活動官網及FB粉絲專頁查詢。
