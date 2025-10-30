中小學生讀物選介推廣活動展開 有機會抽3千元禮券

南部中心／綜合報導在月光灑落的屏東原百貨街道上，一場結合文化、藝術與美食的沉浸式盛宴《土水動靜》，29日晚間隆重登場，這場晚宴不僅是餐桌上的味覺饗宴，更是一場回歸土地、傾聽族群記憶的多重感官體驗，為首屆「屏東南島文化節」的壓軸主活動揭開序幕。首屆屏東南島文化節登場，沉浸式晚宴《土水動靜》打頭陣。（圖／屏東縣政府提供）晚宴開場邀請來自屏東九個原住民鄉、屏東市原住民族協會青年及吐瓦魯在台學生會共同演出，由各鄉青年男女身著排灣族、魯凱族及阿美族等傳統服飾，與屏東縣長周春米一起登上舞台，展現族群服飾的獨特之美，周春米也以排灣族當代改良服飾現身舞台，象徵傳統與現代的交融，為晚宴揭開序幕，此外，來自南島的吐瓦魯在台學生會成員亦穿著傳統服飾現場演出，透過服飾與舞蹈展現屏東的多元族群風采，象徵南島精神在屏東土地上的流動創生。首屆屏東南島文化節登場，沉浸式晚宴《土水動靜》打頭陣。（圖／屏東縣政府提供）晚宴菜單以屏東在地食材為靈感，針對活動全新設計，限量30席一開放報名即秒殺，四道菜系以「從山、從海、到大地、夜空、星宿與族群共融」為主題，邀請台灣知名連鎖品牌「小食糖咖啡 SUGARbISTRO」、「Pulima原食」兩間餐廳主廚，攜手來義鄉文樂部落文化顧問得陸・鳩浙恩澇（Terudj Tjucenglav）共同策劃，料理靈感取自屏東的山與海，從山林的野菜香氣、海洋的鹹風滋味，到大地孕育的穀物與象徵星宿的創意甜點，層層堆疊出屬於土地的味道，透過味覺，賓客得以重新感受屏東土地的溫度與南島文化的脈動。首屆屏東南島文化節登場，沉浸式晚宴《土水動靜》打頭陣。（圖／屏東縣政府提供）為展現屏東青年世代的文化創意，《土水動靜》晚宴自主持、氛圍規劃、餐點設計到製作，皆由在地青年團隊執行，活動前，青年們特別走訪九個原鄉部落，向長者與族人請益，將傳統智慧轉化為創作靈感，體現對族群文化的尊重與傳承，邀請泰武鄉新生代歌手巴查克Pacak、林忠培、羽擊舞藝術團隊以及吐瓦魯在台學生會等表演者，共同演繹土地與海洋的藝術對話，讓「土與水」的聲音在月光下持續流動，這場沉浸式晚宴以味覺與藝術交織出屏東的多元風景，為「屏東南島文化節」系列活動的壓軸前奏。首屆屏東南島文化節登場，沉浸式晚宴《土水動靜》打頭陣。（圖／屏東縣政府提供）首屆「屏東南島文化節」以「從土地出發」為核心精神，自今年6月起啟動系列活動，包含在屏東演藝廳舉辦的族語歌謠欣賞會，期間也前往牡丹鄉高士部落、霧台鄉神山部落舉辦的文化講座，邀請部落講現身分享土地上的生命故事，壓軸主活動將於11月1日（星期六）10:00至21:00於屏東縣民公園盛大登場。當日活動亮點豐富，除了精采多元的南島攤位市集，特別安排周春米縣長與百位青年現場交換信物、青年串聯部落聚場、千人圍舞、部落長者手作體驗及月光下的樂舞表演，邀請市民朋友共襄盛舉，感受南島文化的深邃與溫度。原文出處：南島文化沉浸式晚宴《土水動靜》 交織屏東多元族群風景 更多民視新聞報導全台開戰！警政署「環保鐵腕」查緝不法傾倒廢棄物 逾4,000萬黑金廚餘一路灑！超噁防疫漏洞 台中廚餘車未加蓋萬聖節別玩過頭！不宜扮鬼「7類人」背後原因超毛

民視影音 ・ 12 小時前