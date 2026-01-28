中小學留才 民團促開放教師兼職
教育部長鄭英耀上周在全國大專院校校長會議提出「類醫學院模式」，支持教授可支領產業與大學雙重薪資留住人才。全國教師工會總聯合會28日表示，教育部既已打破公教一體的緊箍咒，認可人才價值應由市場與專業決定，不應雙重標準，繼續以過時法令鎖住基層教師生計。政府若無法立即改善教師薪資，應立即廢除《教育人員任用條例》第34條，解除教師兼職禁令。
全教總指出，民國114年《教師待遇條例》制定與大法官解釋公教分途原則，教師已不再是傳統意義上的公務員，政府長期以《教育人員任用條例》第34條「除法令另有規定外，不得兼職」規定，完全鎖死教師課後時間，在薪資條件無法吸引人才現況下，「低薪資、高限制」的結構，是造成師資斷層元凶之一。
全教總理事長侯俊良指出，不只大專院校面臨業界搶人才，中小學同樣面臨嚴重的理工與專業學門師資荒，基層教師承受高度通膨壓力與繁重行政負擔，薪資實質購買力連年縮水。教育部若只關心高教教授荷包，卻對基層教師生存權視若無睹，不僅是不公平競爭，更是藐視國民基本教育階段的教育專業。
全教總呼籲廢除《教育人員任用條例》第34條，解除對教師公餘時間的勞動力束縛，並改採「負面表列」管理，除非涉及教學利益衝突，否則政府無權限制教師發揮專才獲取額外收入。
另外，因應產業競爭，允許具備理工、資訊等特殊專長教師比照類醫學院模式，公餘時間與業界對接，以緩解基層STEM領域師資流失危機。
侯俊良強調，雖然不希望老師須靠兼差度日，但當政府給不起合理待遇、又不准教師發揮長才自謀生計，就是制度性壓迫。全教總要求教育部推動高教彈性薪資的同時，應一併檢討各教育階段薪資水準與限制，而非持續漠視基層教師困境。
