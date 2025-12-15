中小學舞蹈班成果展 26日公演

聯合舞展《舞躍Fun釋》，將於十二月二十六日晚間七時，在基隆表演藝術中心演藝廳隆重登場。（基隆市文化觀光局提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

基隆市一一四學年度國民中小學藝術才能舞蹈班教學成果聯合舞展《舞躍Fun釋》，將於十二月二十六日晚間七時，在基隆表演藝術中心演藝廳隆重登場。

基隆市目前唯一設置國中小藝術才能舞蹈班的學校，分別為仁愛國小與建德國中。兩校長期推動系統化舞蹈教育，聘請具專業背景之教師授課，課程內容兼顧基礎訓練與藝術涵養，多年來培育無數舞蹈人才，不僅在全國學生舞蹈比賽中屢獲優等佳績，亦經常受邀參與國內外各項藝文活動演出，為基隆爭取榮耀，並回饋地方文化發展。

此次聯合舞展以「舞躍Fun釋」為主題，透過舞蹈詮釋青春活力與藝術能量，演出內容涵蓋芭蕾舞、中華民族舞、現代舞及多元創作等多樣風格，完整呈現學生在不同舞蹈領域的學習歷程與成果。節目由兩校師生與家長共同投入籌備，展現藝術教育中合作與陪伴的重要精神，期盼透過舞台演出，讓更多民眾看見基隆舞蹈教育的用心與實力。

舞展中亦將呈現兩校代表基隆市參加全國學生舞蹈比賽的得獎作品，讓觀眾一次欣賞兼具專業性與藝術性的精采演出，感受舞蹈所帶來的感動與力量。

此次活動演出時間為十二月二十六日晚間七時至九時，開放一般民眾免費索票入場，每人限索四張，民眾可把握機會，共同見證基隆舞蹈藝術教育的亮眼成果。