中小微企業出海！劉揚偉合體龔明鑫喊話：經濟部支持擴商機

財經中心／李宜樺報導

電電公會理事長劉揚偉（右）今日以共同召集人身分與經濟部長龔明鑫（左）同台，劉揚偉當面提出帶領中小微企業出海的具體規劃，強調正在美、法、印、墨、波蘭等國推動科學園區。（圖／三立財經台）

電電公會理事長劉揚偉（右）今日以共同召集人身分與經濟部長龔明鑫（左）同台，劉揚偉當面提出帶領中小微企業出海的具體規劃，強調正在美、法、印、墨、波蘭等國推動科學園區。（圖／三立財經台）

經濟部長龔明鑫今（12）日親自主持今年第1次經濟及產業發展諮詢會，電電公會理事長劉揚偉以共同召集人身分重磅出席。劉揚偉在會中拋出海外布局震撼彈，首度鬆口證實電電公會正在世界各地全力推動「電電公會的科學園區」，更點名已進駐美國、波蘭、法國、印度及墨西哥等5大國，要以大帶小，帶領台灣中小微企業正式出海擴大商機。

劉揚偉經諮會拋震撼彈！帶中小微企業出海

這場高規格的經諮會由經濟部長龔明鑫親自坐鎮，並邀集各大產業大老。代表電電公會的共同召集人劉揚偉在會中大讚會議非常有系統、有高度，每3個月有活動、每6個月有進度報告，推動規劃做得非常棒。劉揚偉更當面提出具體策略，強調如何透過電電公會的科學園區這樣的做法，帶領台灣的中小微企業走向國外，達成「以大帶小」的戰略目標。

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劉揚偉驚爆全球布局！科學園區插旗美法墨

劉揚偉進一步透露驚人的全球產能與通路動向，他坦言，目前在世界各地推動的電電公會科學園區，在國際上都非常受到歡迎。劉揚偉當場一一點名，包含在美國、波蘭、法國、還有印度、墨西哥等等，都已經有相關的園區做法在推動。他強調，相信在經濟部的支持下，絕對能夠透過電電公會科學園區的強大能量，幫助台灣卡關或想尋求出路的中小微企業順利出海，全面擴大國際市場商機。

百工百業成會場關鍵字！龔明鑫喊出打群架

對於產業界大老的建言，經濟部長龔明鑫回應表示，整個會場來講被提到最多的字眼反而是「百工百業」。政府希望利用台灣現有的科技優勢，讓半導體供應鏈延伸到百工百業，或是將AI應用在其中。龔明鑫指出，產業界大老都建議百工百業要共同做一些聯盟或加盟，大家一起「打群架」，不管是在地也好，或者是到國外去競爭，經濟部都高度支持。

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